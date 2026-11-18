‘அக்வான்’ புயல் தீவிரம் – வடக்கு, கிழக்கு கடற்பகுதிகளுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை!
வங்காள விரிகுடாவில் உருவாகியுள்ள 'அக்வான்' புயல் தீவிரப் புயலாக வலுவடைந்துள்ள நிலையில், பலநாள் மீனவர்கள் மற்றும் கடற்படையினருக்கு வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் சிவப்பு எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது.
இன்று (18) புதன்கிழமை அதிகாலை 5.30 மணியளவில், தெற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய-மேற்கு வங்காள விரிகுடாவில் திருக்கோணமலையிலிருந்து சுமார் 650 கிலோமீற்றர் தொலைவில் இந்த புயல் நிலைகொண்டுள்ளது.
வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகரும் இச்சூறாவளி நாளை (19) வியாழக்கிழமை அதிதீவிர சூறாவளியாக வலுவடைந்து, எதிர்வரும் 20 ஆம் திகதி முற்பகல் 11.30 மணியளவில் இந்தியாவின் ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் நெல்லூர் மற்றும் விசாகப்பட்டினம் இடையே கரையைக் கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மறு அறிவித்தல் வரை 06°N–20°N மற்றும் 80°E–95°E ஆகிய ஆழ்கடல் பகுதிகளுக்கும், காங்கேசன்துறை தொடக்கம் திருகோணமலை, மட்டக்களப்பு ஊடாக பொத்துவில் வரையான கரையோரக் கடற்பகுதிகளுக்கும் மீனவர்கள் மற்றும் கடற்படையினர் செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளனர். அப்பகுதிகளில் மணிக்கு 60 கிலோ மீற்றர் வரை பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதுடன் கடல் மிகவும் கொந்தளிப்பாகக் காணப்படும்.
தற்போது இந்தப் பகுதிகளில் மீன்பிடியில் ஈடுபட்டுள்ள படகுகள் உடனடியாகப் பாதுகாப்பான இடங்களுக்குத் திரும்புமாறும், வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தின் எதிர்கால அறிவித்தல்கள் குறித்து அவதானமாக இருக்குமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த புயலின் தாக்கத்தால் காற்றின் திசையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றத்தினால் கொழும்பு உள்ளிட்ட நாட்டின் பல பகுதிகளில் அடுத்த சில நாட்களுக்குப் பனிமூட்டமான வானிலையும் காற்றின் தரத்தில் வீழ்ச்சியும் ஏற்படக்கூடும் எனவும் திணைக்களம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.