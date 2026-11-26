அச்சுறுத்தல்களுக்கும் அழுத்தங்களுக்கும் அரசாங்கம் அடிபணியாது - ஜனாதிபதி
தனிநபர் வருமான வரியின் அதிகபட்ச 36 சதவீத வரி வீதத்திற்கான மாதாந்த வருமான எல்லை, 2028 வரவு செலவுத் திட்டத்தின் ஊடாக 5 இலட்சம் ரூபாவாக உயர்த்தப்படும் என ஜனாதிபதி அநுர குமார திசாநாயக்க இன்று (26) தெரிவித்துள்ளார்.
தற்போது 358,333 ரூபாவாக உள்ள இந்த வருமான எல்லை, 2027 வரவு செலவுத் திட்டத்தில் 433,333 ரூபாவாக உயர்த்தப்படவுள்ளது.
அத்துடன், மாதாந்த வருமான வரி விலக்கு எல்லை 150,000 ரூபாவிலிருந்து 162,500 ரூபாவாக அதிகரிக்கப்படவுள்ளது.
அரச ஊழியர்களின் கோரிக்கைகளை இயன்றளவு நிறைவேற்றியுள்ளதாகத் தெரிவித்த ஜனாதிபதி, அச்சுறுத்தல்களுக்கும் அழுத்தங்களுக்கும் அரசாங்கம் அடிபணியாது எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
பொருளாதார நெருக்கடிகள் அற்ற நாட்டைக் கட்டியெழுப்புவதே அனைத்து இலங்கையர்களினதும் பொதுவான இலக்காக இருக்க வேண்டும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.