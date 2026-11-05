மட்டக்களப்பில் திருடப்பட்ட கையடக்கத் தொலைபேசி மீட்பு – கடை உரிமையாளர்கள் உட்பட நால்வர் கைது!
மட்டக்களப்பு தலைமையக பொலிஸ் பிரிவிலுள்ள அம்புறோஸ் வீதியில் வீடு ஒன்றை கடந்த 2024ம் ஆண்டு உடைத்து அங்கிருந்த 40 ஆயிரம் ரூபா கையடக்க தொலைபேசி 5ஆயிரத்து 500 ரூபா பணம் திருடிச் சென்ற சம்பவம் தொடர்பாக குறித்த திருடப்பட்ட கையடக்க தொலைபேசியை கடையில் இருந்து வாங்கியவர் மற்றும் அதனை விற்பனை செய்த கடை உரிமையாளர் 3 பேர் உட்பட 4 பேரை இன்று வியாழக்கிழமை (5) கைது செய்துள்ளதாக மட்டு தலைமையக பொலிசார் தெரிவித்தனர்.
குறித்த பிரதேசத்தில் கடந்த 2024 ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 24 ம் திகதி பூட்டியிருந்த வீட்டை உடைத்து அங்கிருந்து 40 ஆயிரம் ரூபா கையடக்க தொலைபேசி 5 ஆயிரத்து 500 ரூபா பணம் திருடர்களால் திருட்டுப் போய் இருந்ததையடுத்து பொலிசாரிடம் முறைப்பாடு செய்தனர்.
இது தொடர்பாக விசாரணைகள் இடம் பெற்று வந்த நிலையில் தொலைத்தொடர்பு ஆணைக்குழுவிற்கு திருட்டு போன கையடக்க தொலைபேசி தொடர்பான ஆதாரங்களை அனுப்பி வைத்தான் பிரகாரம் அவர்கள் மேற்கொண்ட விசாரணையில் குறித்த கையடக்க தொலைபேசியை பாவித்து வருபவர் தொடர்பாக விபரங்களை அனுப்பி வைத்தனர்.
இதனை தொடர்ந்து மட்டு தலைமையக பெரும் குற்றத்தடுப்பு பிரிவு பொறுப்பதிகாரி பொலிஸ் பரிசோதகர் வை.விஜயராஜா தலைமையிலான குழுவின் விசாரணைகளை மேற்கொண்ட நிலையில் திருட்டு தொலைபேசியை பாவித்து வந்த ஒருவரை நகர் பகுதியில் வைத்து கைது செய்து விசாரணையில் அவர் காத்தான்குடியில் உள்ள கையடக்க தொலைபேசி விற்பனை நிலையம் ஒன்றில் பணம் கொடுத்து வாங்கியதாக தெரியவந்ததையடுத்து அதன் உரிமையாளரை கைது செய்தனர்
அதனை தொடர்ந்து விசாரணையில் அவர் வாங்கிய மேலும் இரு கையடக்க தொலைபேசி விற்பனை நிலைய உரிமையாளர்கள் உட்பட 4 பேரை இன்று வியாழக்கிழமை கைது செய்தனர்.
இதில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் 24,38,45,50 வயதுடையவர்கள் எனவும் இவர்கள் மட்டக்களப்பு நகர் மற்றும் காத்தான்குடி பகுதிகளச் சேர்ந்தவர்கள் எனவும் இவர்களை விசாரணையின் பின்னர் நீதிமன்றில் ஆஸர்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக பொலிசார் தெரிவித்தனர்.
இது தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை மட்டு தலைமையக பொலிசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.