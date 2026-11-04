மகியங்கனையில் வனவிலங்குகளின் உடற்பாகங்கள் மீட்பு – ஒருவர் கைது !
மகியங்கனைப் பகுதியில் சட்டவிரோத விற்பனைக்காகப் பாதுகாக்கப்பட்ட வனவிலங்குகளின் தோல்கள் மற்றும் உடற்பாகங்களைப் பெருமளவில் வைத்திருந்த குற்றச்சாட்டின் பேரில் நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கிராந்துருகோட்டை காட்டு யானைகள் முகாமைத்துவப் பிரிவிற்குக் கிடைத்த இரகசியத் தகவலின் அடிப்படையில் கடந்த ஒக்டோபர் 30 ஆம் திகதி மேற்கொள்ளப்பட்ட சுற்றிவளைப்பின்போதே இக்கைது நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மகியங்கனை- பதியத்தலாவ வீதியில் உள்ள வெவத்த, அம்பலவத்தை பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவரே இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இச்சுற்றிவளைப்பின் போது வனஜீவராசிகள் திணைக்கள அதிகாரிகளால் நான்கு யானை பற்கள், யானையின் முதுகெலும்புத் துண்டுகள், பெருமளவிலான முள்ளம்பன்றி முட்கள், நூற்றுக்கணக்கான யானை வால் மயிர்கள், சிறுத்தை தோலின் சில துண்டுகள், ஒரு முதலைத் தோல், இரண்டு மரநாய் தோல்கள், மரநாய் தலை மற்றும் இறைச்சி, இரண்டு மான் தோல்கள் ஆகியவை கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
மேலும், கைப்பற்றப்பட்ட பொருட்களுடன் 1,000 க்கும் மேற்பட்ட மயில் இறகுகள், ஒரு சிறுத்தையின் மண்டையோடு, கரடி எண்ணெய் மற்றும் பன்றி எண்ணெய் அடங்கிய பல போத்தல்களும் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
கைது செய்யப்பட்ட சந்தேகநபரும் கைப்பற்றப்பட்ட வனவிலங்கு பாகங்களும் அன்றைய தினமே மகியங்கனை நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அவரை எதிர்வரும் நவம்பர் 05 ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு நீதவான் உத்தரவிட்டுள்ளார்.