புதிய சட்டங்கள் மூலம் மக்களின் ஜனநாயக உரிமைகளைப் பறிக்க அரசாங்கம் முயற்சி – சஜித் குற்றச்சாட்டு!
நாட்டின் தற்போதைய அரசாங்கக் கொள்கை என்னவென்றால், சட்டதிட்டங்கள் மற்றும் சட்டமூலங்கள் மூலம் மக்களின் ஜனநாயக உரிமைகளைப் பறிப்பதாகும். மக்கள் அரசியல் செய்வதற்கான உரிமையைக் கூட வேரோடு பிடுங்கியெறிய அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
பொலன்னறுவை மாவட்டம், மின்னேரியா தொகுதி, அத்தனகடவல கோதுருவாவ கிராமத்தில் நடைபெற்ற ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் உறுப்பினர் சேர்க்கை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றும்போதே அவர் இதனைக் குறிப்பிட்டார்.
அங்கு அவர் மேலும் உரையாற்றுகையில்,
மக்களின் அடிப்படை மற்றும் மனித உரிமைகளை மீறி, புதிய சட்டமூலங்கள் மூலம் கூட்டங்கள் கூட்டுதல், அரசியல் செய்தல், கருத்துத் தெரிவித்தல் மற்றும் அமைதியான போராட்டங்களை நடத்துதல் ஆகிய உரிமைகளைக்கூட இல்லாமல் செய்து, அரச பயங்கரவாதத்தை நாட்டின் சட்டமாக மாற்ற அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
முன்னர் கண்ணீர்ப்புகை, நீர் பிரயோகம் மற்றும் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தி மக்களை அடக்கிய அரசாங்கம், தற்போது நீதிமன்றத்தின் அதிகாரத்தைக் குறைத்து, நிறைவேற்றதிகார ஜனாதிபதி முறைமையின் அதிகாரத்தையும் ஜனாதிபதியின் அதிகாரத்தையும் அதிகரித்து மக்களை அடக்க முயல்கிறது. ஐக்கிய நாடுகள் சபை முதல் பல அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் வரை இதற்கு எதிராக சர்வதேச அளவிலும் குரல் கொடுத்து வருகின்றன. அரசாங்கம் தொடர்ந்து ஜனநாயக உரிமைகளை மீறி வருவதால், மக்களிடமிருந்து தன்னைத்தானே பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காகவே இத்தகைய அடக்குமுறைச் சட்டமூலங்களைக் கொண்டுவர முயல்கிறது.
அத்துடன், ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களைத் தடுக்கும் சட்டம் என்ற பெயரில் தலைமுடி அலங்காரம், பச்சை குத்துதல், ஆடைகள் அணிவது கூட குற்றமாகும் வகையிலான அடக்குமுறைகளை அறிமுகப்படுத்தப் பார்க்கின்றனர். இச்சட்டத்தின் படி ஒரு ஹோட்டலின் அனுமதியுடன் பாட்டுப் பாடுவதும், பாடல் உருவாக்கிய உரிமையாளர்களின் அனுமதியின்றி பாடல்களைப் பாடுவதும் கூட குற்றமாகச் சித்தரிக்கப்படுகிறது.
இப்போது துறைமுகத்தில் இறக்கப்படும் விலைக்கு எரிபொருள் கிடைக்கவில்லை; மின்கட்டணம் 33 சதவீதத்தால் குறைக்கப்படவுமில்லை; தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டு வேலைவாய்ப்புகள் இழக்கப்படுகின்றன் விவசாயம் மற்றும் பெருந்தோட்டத் தொழில்கள் கூட முற்றாக வீழ்ச்சியடைந்து வருகின்றன.
2028 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுதோறும் பெருந்தொகையான வெளிநாட்டு கடன்களை செலுத்த வேண்டிய சூழலில், நாட்டுக்கு வெளிநாட்டு முதலீடுகளும் வளங்களும் அவசியமாகும். ஆனால், நாட்டில் முதலீட்டாளர்களுக்கு உகந்த சூழல் இல்லாததால், இங்குள்ள தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டு வெளிநாடுகளில் தொழிற்பேட்டைகளாகத் தொடங்கப்படுகின்றன. ஏற்றுமதி ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டிய தருணத்தில் அது முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது.
அநுரகுமார திசாநாயக்கவின் ஆட்சியின் கீழ் மக்கள் கடும் வேதனைக்கும் அதிர்ச்சிக்கும் அசௌகரியத்திற்கும் ஆளாகியுள்ளனர். ஜே.வி.பி-யின் 2 வருட அடக்குமுறை அரசாங்கக் கொள்கையினால் நாட்டின் பெரும்பாலான மக்கள் ஆதரவற்ற நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
எனவே, தற்போதைய சூழலில் நாட்டின் பிரச்சினைகளுக்கு உள்ள ஒரே மாற்று மற்றும் ஒரே தீர்வு ஐக்கிய மக்கள் சக்தி மட்டுமே என்றார்.