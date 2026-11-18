கட்டுநாயக்கவில் பிரிட்டிஷ் எயார்வேஸ் விமானத்தின் அவசரகால சறுக்குப்பாதை திடீரென திறப்பு – லண்டன் பயணம் இரத்து!
அவசரகால வெளியேற்றும் சறுக்குப்பாதை எதிர்பாராதவிதமாகத் திறக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பிரிட்டிஷ் எயார்வேஸ் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான போயிங் 777-200 ரக விமானம் கட்டுநாயக்க பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக கொழும்பிலிருந்து லண்டன் நோக்கிப் புறப்படவிருந்த விமானப் பயணம் இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பில் மேலும் தெரியவருவதாவது,
இன்று புதன்கிழமை (18) காலை 10:35 மணிக்குக் கொழும்பிலிருந்து லண்டன் கேட்விக் விமான நிலையத்திற்குப் புறப்படவிருந்த BA2044 என்ற பிரிட்டிஷ் எயார்வேஸ் விமானமே இவ்வாறு தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு அதன் பயணம் இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
G-YMMC என்ற பதிவு இலக்கத்தைக் கொண்ட குறித்த விமானம், தனது அடுத்த பயணத்திற்கான முன்னேற்பாடுகளில் ஈடுபட்டிருந்த போதே இச்சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது.
ஸ்ரீலங்கன் கேட்டரிங் நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான பாரவூர்தியொன்று விமானத்திற்கு அருகில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த வேளையில், அவசரகால வெளியேற்றும் சறுக்குப்பாதை எதிர்பாராதவிதமாகச் செயற்பட்டுத் திறந்துள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து தரைவழிப் பணிகள் மற்றும் விமானப் பயணத்திற்கான முன்னேற்பாடுகள் உடனடியாக இடைநிறுத்தப்பட்டதுடன், குறித்த விமானம் தொடர்ந்தும் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திலேயே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.