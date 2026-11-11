மண்சரிவு அபாயம் – கடுகன்னாவை வீதியில் ஒருவழிப் போக்குவரத்துக்கு மட்டும் அனுமதி!

கண்டி - கொழும்பு பிரதான வீதியின் கடுகன்னாவை - கனேதென்ன இடையிலான பகுதியில் மண்சரிவு மற்றும் பாறை சரிவு அபாயம் நீடிப்பதால், அப்பகுதியில் ஒரு வழிப்பாதை போக்குவரத்துக்கு மாத்திரமே அனுமதிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக கண்டி மாவட்டச் செயலாளர் இந்திக உடவத்தை அறிவித்துள்ளார்.
அத்துடன், மழை தொடருமானால் இரவுக் காலத்தில் இப்பாதையை முழுமையாக மூட அதிகாரிகள் தீர்மானித்துள்ளனர்.
கள விஜயம் மேற்கொண்டு ஆபத்தான நிலையை ஆய்வு செய்த அதிகாரிகள் குழுவின் பரிந்துரையின் பேரில், பாதுகாப்பு கருதி ஒரு வழிப்பாதை போக்குவரத்தை இயக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
மழை தொடரும் பட்சத்தில், இரவுக் காலத்தில் கண்டி - கொழும்பு வீதியின் இப்பகுதியை முழுமையாக மூட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்டச் செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
நேற்றிரவு பாறை மற்றும் மண் சரிவினால் முழுமையாக மூடப்பட்டிருந்த இந்தப் பாதை, இன்று (11) புதன்கிழமை காலை 6.00 மணியளவில் சீரமைக்கப்பட்டுப் போக்குவரத்துக்காகத் திறக்கப்பட்ட போதிலும், அபாயம் நீடிப்பதால் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
அப்பகுதியினூடான பயணங்களைத் தவிர்த்து, முடிந்தவரை மாற்றுப் பாதைகளைப் பயன்படுத்துமாறும், எச்சரிக்கையுடன் வாகனங்களைச் செலுத்துமாறும் சாரதிகள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
அத்துடன், மழை தொடருமானால் இரவுக் காலத்தில் இப்பாதையை முழுமையாக மூட அதிகாரிகள் தீர்மானித்துள்ளனர்.
கள விஜயம் மேற்கொண்டு ஆபத்தான நிலையை ஆய்வு செய்த அதிகாரிகள் குழுவின் பரிந்துரையின் பேரில், பாதுகாப்பு கருதி ஒரு வழிப்பாதை போக்குவரத்தை இயக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
மழை தொடரும் பட்சத்தில், இரவுக் காலத்தில் கண்டி - கொழும்பு வீதியின் இப்பகுதியை முழுமையாக மூட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்டச் செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
நேற்றிரவு பாறை மற்றும் மண் சரிவினால் முழுமையாக மூடப்பட்டிருந்த இந்தப் பாதை, இன்று (11) புதன்கிழமை காலை 6.00 மணியளவில் சீரமைக்கப்பட்டுப் போக்குவரத்துக்காகத் திறக்கப்பட்ட போதிலும், அபாயம் நீடிப்பதால் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
அப்பகுதியினூடான பயணங்களைத் தவிர்த்து, முடிந்தவரை மாற்றுப் பாதைகளைப் பயன்படுத்துமாறும், எச்சரிக்கையுடன் வாகனங்களைச் செலுத்துமாறும் சாரதிகள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.