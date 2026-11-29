போதைப்பொருள், பாதாள உலகக் குற்றங்களை ஒழிக்க அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் – ஹிஸ்புல்லாஹ் எம்.பி.!
அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயற்பட்டால் மாத்திரமே போதைப்பொருள் இல்லாத, பாதாள உலகக் குற்றங்கள் இல்லாத, அமைதியான, பாதுகாப்பான இலங்கையை உருவாக்க முடியும் என ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் உறுப்பினர் எம் எல் ஏ எம் ஹிஸ்புல்லாஹ் தெரிவித்தார்.
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று (28) சனிக்கிழமை இடம்பெற்ற பாதுகாப்பு அமைச்சு மற்றும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு, உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற அலுவல்கள் அமைச்சுகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டு விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகையிலேயே இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
அவர் அங்கு தொடர்ந்து உரையாற்றுகையில்,
போதைப்பொருள் ஒழிப்பு, பாதாள உலகக் குழுக்களின் செயற்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்துதல், சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதுகாத்தல் போன்ற விடயங்களில் அரசாங்கம் முன்னெடுத்து வருகின்ற நடவடிக்கைகளை வரவேற்கின்றேன்.
குறிப்பாக, போதைப்பொருள் ஒழிப்புக்காக அரசாங்கம் முன்னெடுத்து வருகின்ற தேசிய வேலைத்திட்டம் ஒரு முக்கியமான முயற்சியாகும்.
இன்று இலங்கை எதிர்கொள்கின்ற மிகப்பெரிய சமூகப் பிரச்சினைகளில் ஒன்று போதைப்பொருள் அச்சுறுத்தலாகும்.
ஹெரோயின், ஐஸ் , கஞ்சா உள்ளிட்ட பல்வேறு போதைப்பொருட்கள் நமது சமூகத்திற்குள் ஊடுருவியுள்ளன. இதனால் எமது இளைஞர்களின் எதிர்காலம் பாதிக்கப்படுகின்றது. குடும்பங்கள் சீரழிகின்றன. குற்றச்செயல்கள் அதிகரிக்கின்றன. சமூகத்தின் பொருளாதார மற்றும் ஒழுக்க விழுமியங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன.
குறிப்பாக, அரசியல் தலையீடுகள் இல்லாமல் சட்டத்தின் அடிப்படையில் போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு மிகவும் முக்கியமானது. போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் எந்த அரசியல் கட்சியைச் சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும், எந்த அதிகாரமுள்ள நபர்களுடன் தொடர்புடையவர்களாக இருந்தாலும் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்பட வேண்டும்.
இந்த விடயத்தில் அரசாங்கம் எந்தவிதமான சமரசமும் செய்யக்கூடாது. போதைப்பொருளின் விற்பனையாளரைக் கைது செய்வது மட்டுமல்ல, அதன் பின்னணியில் இருக்கின்ற முழுமையான வலையமைப்பையும் அழிக்க வேண்டும்.
இன்று போதைப்பொருள் கடத்தல் என்பது ஒரு தனிநபரின் குற்றச்செயல் அல்ல. இது சர்வதேச ரீதியில் இயங்குகின்ற மிகப்பெரிய வணிக வலையமைப்பாக மாறியுள்ளது.
இலங்கையின் புவியியல் அமைவிடம் காரணமாக, இந்து சமுத்திரத்தின் ஊடாக நடைபெறுகின்ற சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தலின் அச்சுறுத்தலை நாம் மிகவும் கவனத்துடன் அணுக வேண்டும்.
இன்று நாட்டில் அதிகரித்து வருகின்ற துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவங்கள், கொலைகள், மிரட்டல்கள், கப்பம் பெறுதல் மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றச்செயல்கள் பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இவற்றில் பல சம்பவங்கள் போதைப்பொருள் வியாபாரத்துடன் தொடர்புடையவையாக இருக்கின்றன.
போதைப்பொருள் வியாபாரத்தின் பின்னால் பாதாள உலகக் குழுக்கள் இருக்கின்றன. அந்தக் குழுக்களின் பின்னால் பெரும் நிதி வலையமைப்புகள் இருக்கின்றன.
எனவே, அரசாங்கம் பாதாள உலகக் குழுக்களை ஒழிப்பதற்காக முன்னெடுக்கின்ற நடவடிக்கைகளை நான் வரவேற்கின்றேன். மேலும் போதைப்பொருளுக்கு அடிமையான ஒவ்வொரு இளைஞனையும் ஒரு குற்றவாளியாக மாத்திரம் பார்க்கக்கூடாது.
அவர்களில் பலர் தவறான நண்பர்கள், சமூகச் சூழல், குடும்பப் பிரச்சினைகள் மற்றும் மன அழுத்தங்கள் காரணமாக இந்தப் பாதைக்குள் தள்ளப்பட்டிருக்கலாம். எனவே, போதைப்பொருள் விற்பனையாளர்களுக்கு எதிராகக் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். அதேவேளை, போதைப்பொருளுக்கு அடிமையானவர்களுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை, உளவியல் ஆலோசனை மற்றும் புனர்வாழ்வு வழங்கப்பட வேண்டும்.
புனர்வாழ்வு பெற்ற இளைஞர்களுக்கு தொழிற்பயிற்சி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சுயதொழில் வாய்ப்புகளும் வழங்கப்பட வேண்டும். எனவே அரசாங்கத்தின் நல்ல நடவடிக்கைகளைப் பாராட்டுவதும், தேவையான இடங்களில் ஆக்கபூர்வமான ஆலோசனைகளை வழங்குவதும் எதிர்க்கட்சியில் இருக்கின்ற எங்களது பொறுப்பாகும்.
நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயற்பட்டால் மாத்திரமே போதைப்பொருள் இல்லாத, பாதாள உலகக் குற்றங்கள் இல்லாத, அமைதியான, பாதுகாப்பான இலங்கையை உருவாக்க முடியும் என்றார்.