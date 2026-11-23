கொழும்பு துறைமுக டீசல் கசிவு – சுற்றாடல் பாதிப்புக்கு இழப்பீடு கோர நடவடிக்கை!
கொழும்பு துறைமுகத்தில் அண்மையில் ஏற்பட்ட டீசல் கசிவினால் முகத்துவாரம் கடற்கரையோரத்திற்கு ஏற்பட்ட சுற்றாடல் பாதிப்பை மதிப்பீடு செய்து, பொறுப்பான தரப்பினரிடமிருந்து இழப்பீடு கோர கடல்சார் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை தீர்மானித்துள்ளது.
மேலதிக சட்ட நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர், 2008ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க கடல் மாசுபடுத்தல் தடுப்புச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழ், முகத்துவாரம் கடற்கரையோரத்தில் எண்ணெய் கசிவினால் ஏற்பட்ட சுற்றாடல் பாதிப்பு மதிப்பீடு செய்யப்படும். இச்சம்பவம் தொடர்பில் அச்சட்டத்தின் கீழ் சட்ட நடவடிக்கைகளைத் தொடர முடியும் என அதிகாரசபை மேலும் தெரிவித்துள்ளது.
இதேவேளை, எண்ணெய் கசிவினால் ஏற்பட்ட சுற்றாடல் பாதிப்பு குறித்து மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொள்வதற்காக விசேட குழுவொன்று நேற்று முகத்துவாரம் கடற்கரையோரத்திற்கு விஜயம் செய்துள்ளது.
கடலுக்குள் எரிபொருள் கலப்பது தற்போது சுமார் 95 சதவீதத்தால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், சுற்றாடல் பாதிப்பைக் குறைப்பதற்கும் பாதிக்கப்பட்ட கடற்கரைப் பகுதிகளைப் புனரமைப்பதற்கும் தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை தெரிவித்துள்ளது.