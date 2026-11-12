அநுராதபுரத்தில் உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்ட பலகொட கஸ்ஸப தேரர் உள்ளிட்ட மூவர் கைது

அநுராதபுரம் ருவன்வெலிசாய அருகே சாகும்வரை உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த பலகொட கஸ்ஸப தேரர் உள்ளிட்ட மூன்று பௌத்த தேரர்கள் இன்று (12) பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அநுராதபுரம் புனித நகர அபிவிருத்தித் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து பலகொட கஸ்ஸப தேரர் உள்ளிட்ட மூவர் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை ஆரம்பித்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், போராட்டம் நடைபெற்ற இடத்திற்கு ராஜாங்கனையே சத்தாரதன தேரர் உள்ளிட்ட குழுவினர் வருகை தந்தபோது, இரு தரப்பினருக்கும் இடையில் கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இதனையடுத்து அப்பகுதியில் பதற்றமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பலகொட கஸ்ஸப தேரர் உள்ளிட்ட மூன்று தேரர்களும் பொலிஸ் காவலில் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.