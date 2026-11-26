வணிகங்கள் அந்நியச் செலாவணி அபாயங்களைக் குறைப்பதற்கு உதவுவதற்காகவும், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மற்றும் உட்கட்டமைப்புத் துறைகளில் புதிய தனியார் முதலீடுகளை ஊக்குவிப்பதற்காகவும், நீண்டகால இலங்கை ரூபாய் நிதியுதவிக்கான அணுகலை உலக வங்கிக் குழுமம் விரிவுபடுத்தியுள்ளது.
ஆசியாவில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையிலான ஒரு பரிவர்த்தனையாக, தனியார் துறையை மையமாகக் கொண்ட உலக வங்கிக் குழுமத்தின் அங்கமான சர்வதேச நிதிக் கூட்டுத்தாபனத்திற்கும் (IFC) மற்றும் HSBC ஸ்ரீலங்காவிற்கும் இடையே ஆறு ஆண்டுகால இலங்கை ரூபாய் (LKR) கடன் வசதியை உலக வங்கிக் குழுமத்தின் திறைசேரி (World Bank Group Treasury) ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
5 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களுக்குச் இணையான இந்த நிலையான வட்டி வீத நிதி வசதி, இலங்கையில் IFC-யின் முதலாவது கடன் வசதியாக அமைகிறது.
இலங்கையின் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் துறைக்கு நீண்டகால நிதியுதவியைத் திரட்டுவதற்கு இந்த வசதி ஏற்கனவே உதவியளிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.
உலக வங்கிக் குழுமத்தின் திறைசேரியினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட மேலதிக உள்ளூர் நாணய நிதியுதவியுடன் இணைந்து, இலங்கையின் மிகப்பெரிய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி நிறுவனங்களில் ஒன்றிற்கு IFC வழங்கும் 10 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் பெறுமதியான, 10 ஆண்டுகால ரூபாய் கடனுக்கு இது ஆதரவளிக்கிறது.
இந்த முதலீடானது, இதுவரை IFC வழங்கிய மிக நீண்ட கால அளவைக் கொண்ட ரூபாய் கடனாகவும், அதன் முதலாவது ரூபாய் உட்கட்டமைப்புக் கடனாகவும் அமைவதுடன், நாட்டின் அண்மைய பொருளாதார நெருக்கடிக்குப் பின்னர் இலங்கையின் உட்கட்டமைப்புத் துறையில் மேற்கொள்ளப்படும் முதலாவது முதலீடாகவும் திகழ்கிறது.
உள்ளூரிலேயே ரூபாயில் நிதியைத் திரட்டுவதன் மூலம், வணிகங்கள் வருமானம் ஈட்டும் அதே நாணயத்தில் உலக வங்கிக் குழுமத்தினால் கடன் வழங்க முடியும். இது நாணய மாற்று வீத அபாயங்களுக்கு அவை ஆளாகும் அளவைக் குறைக்கிறது.
இந்த முதல் வசதியை அடிப்படையாகக் கொண்டு, தனியார் முதலீடு மற்றும் வளர்ச்சியை ஆதரிப்பதற்காக இலங்கையில் நீண்டகால உள்ளூர் நாணய நிதியுதவியை விரிவுபடுத்த உலக வங்கிக் குழுமம் இலக்கு வைத்துள்ளது.
"வணிகங்கள் தங்களால் நிர்வகிக்க முடியாத அந்நியச் செலாவணி அபாயத்தை ஏற்காமல், முதலீடு செய்யவும், வளரவும், வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவும் நீண்டகால உள்ளூர் நாணய நிதியுதவி உதவும், என உலக வங்கிக் குழுமத்தின் திறைசேரி வாடிக்கையாளர் தீர்வுகள் மற்றும் கட்டமைப்புப் பிரிவின் இயக்குநர் கேஷவ் கௌர் (Keshav Gaur) தெரிவித்தார்.
ஆசியாவிலுள்ள இந்த முதல் கடன் வசதி, வளர்ந்து வரும் சந்தைகளுக்கு நாம் கொண்டு வரக்கூடிய நிதித் தீர்வுகளை விரிவுபடுத்துகிறது; அத்துடன் வளர்ச்சி மற்றும் பொருளாதார வாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய துறைகளுக்குத் தனியார் முதலீட்டைக் கொண்டு செல்ல உதவுகிறது.