சினிமா நுழைவுச்சீட்டு வருவாய்க்கான VAT கணக்கீட்டில் புதிய முறைமை – அரசாங்கம் முன்மொழிவு!
திரைப்படத் தொழிற்றுறையில் நியாயமான மற்றும் சமத்துவமான பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட வரி (VAT) விதிப்பை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில், சினிமா நுழைவுச்சீட்டு விற்பனை மூலம் கிடைக்கும் வருவாயின் அடிப்படையில் பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட வரிப் பொறுப்பைக் கணக்கிடுவதற்கான புதிய முறைமையொன்றை அறிமுகப்படுத்த அரசாங்கம் முன்மொழிந்துள்ளது.
2027ஆம் நிதியாண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டத்தை பாராளுமன்றத்தில் இன்று (12) வியாழக்கிழமை சமர்ப்பித்து உரையாற்றிய ஜனாதிபதியும் நிதி அமைச்சருமான அநுரகுமார திசாநாயக்க இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கமைய, திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்கள், விநியோகஸ்தர்கள், தேசிய திரைப்படக் கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் சினிமா திரையரங்கு நடத்துநர்கள் ஆகியோரின் பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட வரிப் பொறுப்புகள், முழு நுழைவுச்சீட்டு விலையின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட மாட்டாது.
மாறாக, ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருக்குக் கிடைக்கும் அல்லது ஒதுக்கப்படும் சினிமா நுழைவுச்சீட்டு வருவாயின் பங்கின் அடிப்படையில் அவர்களுக்கான பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட வரிப் பொறுப்பு தீர்மானிக்கப்படும் என ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.