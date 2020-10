PROMO: ICBT Campus – மட்டக்களப்பு வளாகம்

Facebook: ICBT Batticaloa Campus

இலங்கையில் தனியார் உயர்கல்வி துறையின் முன்னோடியாக விளங்கும் ICBT Campus உலகத்தரம் வாய்ந்த கல்வியை கிழக்கு மாகாண மாணவர்களுக்கு வழங்குவதற்காக பிரித்தானிய பல்கலைக்கழகங்களோடு இணைந்து சர்வதேச அங்கிகாரம் பெற்ற தகைமைகளை வழங்கும் நோக்குடன்; மட்டக்களப்பு வளாகம் அமையப்பெற்றுள்ளது.இங்கு டிப்ளோமா முதல் பட்டப்படிப்பு வரை கல்வியை தொடர முடியும். அனைத்து கற்கை நெறிகளும் ஆங்கில மொழியில் தமிழ் விளக்கத்துடன் கற்பிக்கப்படுகின்றது. இங்கு PhD, MBA/MSc தகைமை பெற்ற விரிவுரையாளர்களாலும் மற்றும் தொழல் நிபுணர்களாலும் விரிவுரைகள் நடாத்தப்படுகின்றன.ICBT இன் தனித்துவமான சிறப்பம்சங்கள் நவீன முறையிலான உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் சகல வசதிகளுடனான விரிவுரை மண்டபங்கள் புதிய தொழில்நுட்பத்துடனான கணினி ஆய்;வுகூடங்கள், நூலகம், பரிசோதனைக் கூடம்;. மாணவர்களுக்கான பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள். (Student Recreational Activities & Free Wi-Fi)ICBT Campus ஊடாக வழங்கப்படுகின்ற அனைத்துவிதமான Higher Diploma (HD) கற்கை நெறிகள் இலங்கையின் திறன் முகாமைத்துவ அமைச்சின் கீழ்Tertiary and Vocational Education Commission – (TVEC) இல் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் இங்கு வழங்கப்படுகின்ற பட்டப்படிப்புகள் யாவும் இலங்கை பல்கலைக்கழகங்கள் மானியங்கள் ஆணைக்குழுவினரின் (UGC Recognized) அங்கீகரிக்கப்பட்டது.ICBT Campus ன் கற்கை நெறிகளாகDiploma programmes Diploma in Information & Communication Technology Diploma in Business Administration Diploma in Human Resource Management Diploma in Psychology & Counselling Diploma in English Advanced Diploma in EnglishHigher Diploma - Cardiff Metropolitan University (UK) HD in Business Management (Specialized in HRM | Marketing | Finance) HD in Computing & Software Engineering HD in Computer Networks Technology & Cyber SecurityBachelor’s Degree - Cardiff Metropolitan University (UK) BSc (Hons) in Business & Management Studies BSc (Hons) in Information Technology BSc (Hons) in Software Engineering BSc (Hons) in Business Information SystemMasters Degree - Cardiff Metropolitan University (UK) MSc in Strategic Marketing Master in Business Administration (MBA)தொடர்புகளுக்கு : இல 178யு, புதிய கல்முனை வீதி, கல்லடி, மட்டக்களப்பு.தொலைபேசி இல : 0654777888, 0768487764, 0768487772, 0772916334இணையத்தளம் : www.icbt.lk