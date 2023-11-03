யாழில் சுமார் 3கோடி ரூபாய் பெறுமதியான கேரளா கஞ்சா சிக்கியது!

<p>&nbsp;<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIsHSOJT8Xf3WRgeVF4HEcYR1rH2bB4AvIc1JH04-9kl00ahVDTT_6hOngqPUPcrPRVKnWOSlL-txAyh6DmuQeP94oXKAI6uz77XFXH7O_4St-kq6PsL2SU9XKj7b7Y_9FxKM2nGx84ehiHdy4lCqDI5CdPoO1FKd27iIOaoeF4SQaYAPr1Krw3HIFjUs/s670/229d52d8c29f535cc32259dc2975235e_original.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="503" data-original-width="670" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIsHSOJT8Xf3WRgeVF4HEcYR1rH2bB4AvIc1JH04-9kl00ahVDTT_6hOngqPUPcrPRVKnWOSlL-txAyh6DmuQeP94oXKAI6uz77XFXH7O_4St-kq6PsL2SU9XKj7b7Y_9FxKM2nGx84ehiHdy4lCqDI5CdPoO1FKd27iIOaoeF4SQaYAPr1Krw3HIFjUs/s16000/229d52d8c29f535cc32259dc2975235e_original.jpg" /></a><br /><br /></p>யாழ்ப்பாணம், காரைநகரிலுள்ள பற்றைக் காடொன்றில் இருந்து, இன்று(20) அதிகாலை 101 கிலோ 750 கிராம் நிறைகொண்ட சுமார் 3கோடி ரூபாய் பெறுமதியான கஞ்சாப் பொதிகள் கடற்படையினரால் மீட்கப்பட்டுள்ளன.<br /><br />கடற்படையினருக்கு கிடைத்த ரகசியத் தகவலையடுத்தே குறித்த கஞ்சாப் பொதிகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில் இது குறித்த மேலதிக விசாரணைகள் இடம்பெற்றுவருவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.