119 என்ற அவசர இலக்கம் குறித்து பொதுமக்களுக்கு பொலிஸார் விடுத்துள்ள விசேட அறிவித்தல்

119 அவசர இலக்கத்தை தவறாகப் பயன்படுத்துவதைத் தடுத்தல் மற்றும் தேவையான குறுகிய தொலைபேசி இலக்கம் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விசேட அறிவித்தல் ஒன்றை பொலிஸ்துறையினர் விடுத்துள்ளனர்.
119 அவசர இலக்கத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்ட அழைப்புகளைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, உடனடி பொலிஸ் நடவடிக்கை தேவைப்படும் முறைப்பாடுகளுக்கு மேலதிகமாக, இந்த அவசர சேவை தவறாகப் பயன்படுத்தப்படும் சம்பவங்கள் காணப்படுகின்றன.
தவறான முறைப்பாடுகள் மற்றும் பிற அவசர சேவைகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட வேண்டிய முறைப்பாடுகள் இந்த இலக்கத்திற்கு அழைப்பெடுத்து தெரிவிக்கப்படுகின்றன.
அவசரகாலத்தில் பொலிஸ் 119 அவசர அழைப்பு நிலையத்தைத் தொடர்பு கொள்ளும் திறன் குறைக்கப்படுகிறது, இதனால் உடனடி பொலிஸ் உதவி தேவைப்படும் அவசர முறைப்பாட்டிற்கு பதிலளிக்கும் திறன் இழக்கப்படுகிறது.
மேலும், இந்த 119 இலக்கங்களுக்கு தவறான தகவல்களை வழங்குபவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், மேலும் அரச ஊழியருக்கு தெரிந்தே தவறான தகவல்களை வழங்குவது இலங்கை சட்டத்தின் கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும்.
எனவே, பொலிஸாரின் உதவி நேரடியாகத் தேவைப்படாத பிற நிறுவனங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும், பொதுமக்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யவும், இந்த அவசர இலக்கங்களை தவறாகப் பயன்படுத்த வேண்டாம் என பொதுமக்களுக்கு பொலிஸார் மேலும் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.