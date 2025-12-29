சுகாதார சேவையில் 62 பல் சத்திர சிகிச்சை நிபுணர்கள் இணைந்துள்ளனர் - சுகாதார அமைச்சர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ

நாட்டில் சிறந்த ஆரம்ப சுகாதார சேவையை நிறுவுவதிலும், நாட்டை மீண்டும் கட்டியெழுப்பும் பணியிலும் பல் சத்திர சிகிச்சை நிபுணர்கள் முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக சுகாதார மற்றும் ஊடக அமைச்சர் வைத்தியர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ தெரிவித்தார்.

சுகாதார சேவையில் ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்காக 62 பல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களுக்கான நியமனக் கடிதங்களை வழங்கும் விழாவில் பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொண்டு அமைச்சர் இந்த விஷயங்களை தெரிவித்தார்.

நியமனக் கடிதங்கள் வழங்கும் நிகழ்வு இன்று (29) காலை சுகாதார மற்றும் ஊடக அமைச்சின் பிரதான கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.

இந்த பல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் இலங்கை மற்றும் வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ள மருத்துவ பீடங்களில் ஐந்து ஆண்டுகள் இளங்கலை பட்டபடிப்பை நிறைவு செய்து உள்ளனர்., அதன் பிறகு நாடு முழுவதும் உள்ள முக்கிய அரசு மருத்துவமனைகளில் சிறப்பு மருத்துவர்கள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த மருத்துவர்களின் மேற்பார்வையின் கீழ் ஒரு வருட பயிற்சியைப் பெற்றுள்ளனர்.

இந்த நியமனங்கள் 01.01.2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் வழங்கப்பட்டன, மேலும் இந்த பல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களை வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்கள் உட்பட தொலைதூரப் பகுதிகளில் நிறுவப்பட்ட அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் சுகாதார நிறுவனங்களின் சேவையில் இணைக்க சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

உலக வங்கி நடத்திய மதிப்பீட்டு அறிக்கையின்படி, சூறாவளி டித்வா நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கு 4.1 பில்லியன் டாலர் சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகக் கூறிய சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர் வைத்தியர் நளிந்த ஜெயதிஸ்ஸ, நாட்டை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவது நம் அனைவருக்கும் உள்ள சவால் என்றும், மீண்டும் கட்டியெழுப்புவது என்பது சேதமடைந்த ஒன்றை சரிசெய்வது மட்டுமல்ல, சேதத்தை சரிசெய்வதற்கு அப்பாற்பட்டது என்றும் தெரிவித்தார்.

கணக்கிடப்பட்டபடி நாட்டின் சுகாதார அமைப்பும் ரூ. 21 பில்லியன் இழப்பைச் சந்தித்துள்ளதாகவும், மருத்துவமனைகள் உட்பட 8 சுகாதார நிறுவனங்கள் மாற்றப்பட வேண்டியுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார். சிலாபம் மாவட்ட பொது மருத்துவமனை மற்றும் மஹியங்கனை அடிப்படை மருத்துவமனை போன்ற பல மருத்துவமனைகள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு கணிசமான அளவு உபகரணங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

தெனியாய மருத்துவமனை முழுமையாக மாற்றப்பட வேண்டிய மருத்துவமனை என்றும், புத்தளம் மருத்துவமனையை மேம்படுத்த வேண்டும் என்றும், தம்புள்ளை ஆதார மருத்துவமனையை வேறொரு இடத்தில் நிறுவ திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

ஊழியர்களை நியமிக்காததோடு மட்டுமல்லாமல், கடந்த பத்து முதல் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளில் மருத்துவமனைகளுக்கு அவசியமான பல கட்டுமானத் திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டு நிறுத்தப்பட்டுள்ளன என்றும், இந்த நடவடிக்கைகள் ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அமைச்சர் வைத்தியர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ நினைவு கூர்ந்தார். 58 பில்லியன் ரூபாய் செலவில் இதுபோன்ற 17 திட்டங்களை முடிக்க அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாகவும், கடந்த வாரம் மேலும் 08 திட்டங்களுக்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் பெறப்பட்டதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

தற்போது, சேவையில் சுமார் 1400 பல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களும், தனியார் சேவையில் சுமார் 1100 பேரும், சுமார் 2500 பல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களும் பணியாற்றி வருவதாகவும், மக்கள் தொகையில் ஒன்பதாயிரம் முதல் பத்தாயிரம் பேருக்கு ஒரு மருத்துவர் இருப்பதாகவும் அமைச்சர் நினைவுபடுத்தினார். இது போதாது என்றும், படிப்படியாக உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

தற்போது, ஆண்டுதோறும், உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் சுமார் நூறு பல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் உருவாக்கபடுகிறார்கள், மேலும் இது எதிர்காலத்தில் நூற்று இருபத்தைந்து முதல் நூற்று முப்பது வரை அதிகரிக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிகழ்வில் சுகாதார மற்றும் ஊடக அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் மருத்துவர் குமார விக்ரமசிங்க, சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் மருத்துவர் அசேல குணவர்தன, துணைப் பணிப்பாளர் மருத்துவர் ஆனந்த ஜெயலால், மருத்துவர் சந்தன கஜநாயக்க, மருத்துவர் சமித்தி சமரக்கோன் மற்றும் அமைச்சின் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.


