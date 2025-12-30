புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்: கொழும்பில் நாளை விசேட போக்குவரத்து திட்டம்
2026ஆம் ஆண்டு புத்தாண்டை முன்னிட்டு நாளை புதன்கிழமை (31) காலி முகத்திடல் பகுதிக்கு, வெளிபுறங்களில் இருந்து ஏராளமான மக்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக பொலிஸார் தெரிவிக்கின்றனர்.
எனவே, அவ்வாறு வருகை தரும்போது ஏற்படக்கூடிய போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கவும், மக்களின் பாதுகாப்பிற்காகவும், இலங்கை பொலிஸ் ஒரு விசேட போக்குவரத்துத் திட்டம் மற்றும் பாதுகாப்புத் திட்டத்தை செயல்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது.
புத்தாண்டு காரணமாக, கொழும்பு நகரின் கோட்டை, புறக்கோட்டை, கொம்பனி வீதி, மருதானை, கொள்ளுப்பிட்டி, பம்பலப்பிட்டி மற்றும் குருந்துவத்த உள்ளிட்ட பொலிஸ் பிரிவுகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், இந்த பொலிஸ் பிரிவுகளில் நாளை வழமைப்போல் போக்குவரத்து மேற்கொள்ளப்படும், மேலும் அதிக போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும் சந்தர்ப்பங்களில் மட்டுமே, போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
காலி மத்திய வீதி வழியாக கொழும்பிலிருந்து வெளியேறுதல் - N.S.A சுற்றுவட்டம், காலி மத்திய வீதி, பாலதக்ஷ மாவத்தை சந்தி இடதுபுறம் பாலதக்ஷ மாவத்தை, அலியா நான சுற்றுவட்டம், மாக்கன் மாக்கர் மாவத்தை, கொள்ளுப்பிட்டி நோக்கி காலி முகத்திடல் சுற்றுவட்டம்.
காலி மத்திய வீதி, காலி முகத்திடல் சுற்றுவட்டத்திலிருந்து பாலதக்ஷ மாவத்தை சந்தி வரை கொழும்புக்குள் நுழையும் வாகனங்கள்.
காலி முகத்திடல் சுற்றுவட்டத்திலிருந்து மார்க்கன் மார்க்கர் மாவத்தை வழியாக அலியா நான சுற்றுவட்டத்திற்கு அல்லது பாலதக்ஷ மாவத்தை வழியாக அலியா நான சுற்றுவட்டத்திலிருந்து காலி மத்திய வீதிக்கு செல்ல முடியாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாலதக்ஷ மாவத்தையின் துணை வீதிகளில் இருந்து வரும் அனைத்து வாகனங்களும் வலதுபுறம் திரும்பி அலியா நான சுற்றுவட்டம் வழியாக கொழும்பிலிருந்து வெளியேறலாம் மற்றும் துணை வீதிகளில் இருந்து காலி மத்திய வீதியில் நுழையும் அனைத்து வாகனங்களும் வலதுபுறம் திரும்பி N.ளு.யு சுற்றுவட்டத்தை நோக்கி செல்ல வேண்டும்.
மேற்கண்ட போக்குவரத்துத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில், எந்தவொரு வாகனங்களையும் நடைபாதைகளிலும், கொழும்பு நகரின் முக்கிய வீதிகளுக்கு இடையூறாகவும் நிறுத்த அனுமதிக்கப்படாது, மேலும் அவ்வாறு போக்குவரத்துச் சட்டங்களை மீறும் ஓட்டுநர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இந்த போக்குவரத்து மற்றும் பாதுகாப்புப் பணிகளுக்காக சுமார் 1,200 பொலிஸ் அதிகாரிகளை ஈடுபடுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதனால், கொழும்புக்கு வரும் வாகனங்களுக்கு பின்வரும் வாகன நிறுத்துமிடங்களில் வாகனங்களை நிறுத்தும் வசதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் அந்த வாகன நிறுத்துமிடங்களில் சுமார் 5,900 வாகனங்களுக்கு நிறுத்தும்; வசதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படாதவாறு இலவச வாகன நிறுத்துமிடங்கள் மற்றும் வீதியோரங்களில் பணம் வசூலிக்காமல் வாகன நிறுத்தம் அனுமதிக்கப்படுகிறது.
• கோட்டை காவல் பிரிவில் உள்ள பாலக்ஷ மாவத்தை எம்.ஓ.டி. வாகன நிறுத்துமிடம்
• கொள்ளுப்பிட்டி,பம்பலப்பிட்டி, வெள்ளவத்தை கடற்கரை வீதி
• கோட்டை மற்றும் மருதானை பொலிஸ் பிரிவுகளில் டி.ஆர். விஜேவர்தன மாவத்தை
• கம்பெனி தெரு பொலிஸ் பிரிவில் மட்டும் பார்சன்ஸ் வீதி வெளியேறும் பாதை
• காலி வீதியில் உள்ள வெள்ளவத்தை சவோய் அருகே இருந்து பகத்தலே வீதி சந்தி வரை
• குருந்துவத்தை பொலிஸ் பிரிவில் உள்ள ஆனந்த குமாரசாமி மாவத்தை
• நெலும் பொக்குன சுற்றுவட்டத்திலிருந்து நூலக சுற்றுவட்டம் நோக்கி (இடது)
• எஃப்.ஆர். சேனநாயக்க மாவத்தை
• குருந்துவத்தை பொலிஸ் பிரிவில் உள்ள ரீட் மாவத்தை, ரீட் அலுவலக சந்திப்பிலிருந்து ரீட் மாவத்தை வரை,
• ரீட் தர்ஸ்டன் சந்திப்பு, வீதியின் வலது பக்கத்தில்
• குருந்துவத்தை பொலிஸ் பிரிவில் உள்ள நிதாஸ் மாவத்தை,
• நிதாஸ் சுற்றுவட்டத்திலிருந்து சுதந்திர சதுக்கம் வரை, வீதியின் வலது பக்கத்தில்
• குருந்துவத்தை பொலிஸ் பிரிவில் உள்ள மைட்லேண்ட் பிளேஸ்
• குருந்துவத்தை பொலிஸ் பிரிவில் உள்ள அறக்கட்டளை நிறுவனம் வீதி
பின்வரும் வாகன நிறுத்துமிடங்கள் மற்றும் வாகன நிறுத்துமிட வசதிகள் கட்டணம் வசூலிக்கும் அடிப்படையில் கிடைக்கின்றன.
• புறக்கோட்டை பொலிஸ் பிரிவில் பெஸ்டியன் மாவத்தை, பழைய மெனிங் சந்தை கார் நிறுத்துமிடம்
• கோட்டை பொலிஸ்; பிரிவில் விமலதர்மசூரிய கடிகார கோபுர கார் நிறுத்துமிடம்
• கோட்டை பொலிஸ்; பிரிவில் ராசிக் ஃபரித் மாவத்தை, ஹேமாஸ் கார் நிறுத்துமிடம்
• டி.ஆர். விஜேவர்தன மாவத்தை லேக் ஹவுஸ் கார் நிறுத்துமிடம்
• லீடன் பாஸ்டியன் மாவத்தை, கோட்டை பொலிஸ் பிரிவு
• பிரிஸ்டல் வீதி, கோட்டை பொலிஸ்; பிரிவு
• டியூக் வீதி, கோட்டை பொலிஸ் பிரிவு
• யூனியன் பிளேஸ், டாசன் வீதி சந்தி, கம்பெனி வீதி பொலிஸ் பிரிவு
• காமினி சுற்றுவட்டம் - செயிண்ட் கிளெமென்ட் கார் நிறுத்துமிடம், மருதானை பொலிஸ் பிரிவு