பாராளுமன்றத்தில் விசேட உரையாற்றவுள்ளார் வியட்நாம் ஜனாதிபதி

on Tuesday, April 28, 2026
வியட்நாம் நாட்டின் ஜனாதிபதி டோ லாம் எதிர்வரும் மே மாதம் 08 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில் விசேட உரையாற்றவுள்ளார்.

இதனை இன்று (28) செவ்வாய்க்கிழமை பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு தெரிவித்துள்ளது.


