தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் : 100+ இடங்களில் TVK முன்னிலை

on Monday, May 04, 2026
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் சமீபத்திய தகவலின்படி, தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வரும் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில் நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு வேற்றிக் கழகம் (TVK) முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

தற்போதைய நிலவரப்படி,
TVK – 103 இடங்களில் முன்னிலை
அதிமுக (AIADMK) – 67 இடங்களில் முன்னிலை
திமுக (DMK) – 38 இடங்களில் பின்னடைவு

இந்தத் தேர்தலில் அதிக கவனம் ஈர்த்துள்ளவர் நடிகர்-அரசியல்வாதி சி. ஜோசப் விஜய் ஆவார். அவரது கட்சி TVK முதல் முறையாகப் போட்டியிடும் நிலையில் வலுவான முன்னேற்றத்தைப் பதிவு செய்து வருகிறது.

பெரம்பூர் தொகுதியில்,
விஜய், திமுக வேட்பாளர் R.D. சேகர் மீது இரண்டாவது சுற்று எண்ணிக்கைக்கு பின் 5,865 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.

திருச்சி (கிழக்கு) தொகுதியில்,
மூன்றாவது சுற்று முடிவில் திமுக வேட்பாளர் S. இனிகோ இருடயராஜ் மீது 5,286 வாக்குகள் முன்னிலையில் உள்ளார்.

இதனால், TVK கட்சியின் தொடக்கத் தேர்தல் செயல்திறன் அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காலை 11.15 மணி நிலவரப்படி:
TVK – 107 இடங்கள்
அதிமுக (ADMK) – 77 இடங்கள்
திமுக (DMK) – 49 இடங்கள்

இன்னும் அனைத்து தொகுதிகளிலும் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வருவதால், இறுதி முடிவுகள் மாற்றமடைய வாய்ப்பு உள்ளதாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

