கரடியனாறில் யானை தாக்குதலில் 76 வயது முதியவர் பலி

on Monday, May 04, 2026
கரடியனாறு பொலிஸ் பிரிவு, எரலாங்குளம் கிராம அலுவலர் பிரிவு, நவுண்டனியமாடு, எரலாங்குளம் பகுதியில் நெல் வயல்களில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த முதியவர் ஒருவர் யானை தாக்குதலில் உயிரிழந்தார்.

குறித்த சம்பவம் இன்று, திங்கட்கிழமை (04) இடம்பெற்றுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

உயிரிழந்தவர் 76 வயது முதியவர் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.

இருப்பினும் உயிரிழந்தவரின் மருமகன் இந்த விபத்து இன்று அதிகாலையில் நடந்திருக்கலாம் என்று கூறி கரடியனாறு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

மேலும், இந்த சம்பவம் குறித்து கரடியனாறு பொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

