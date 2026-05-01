இன்று சர்வதேச உழைப்பாளர் தினம்

on Friday, May 01, 2026
ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே மாதம் 1 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் சர்வதேச உழைப்பாளர் தினம் (International Workers’ Day / May Day) கொண்டாடப்படுகிறது. உழைப்பாளர்களின் உரிமைகள், நலன் மற்றும் அவர்களின் பங்களிப்பை மதிப்பிடும் நோக்கில் இந்த நாள் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

உழைப்பாளர் தினத்தின் வரலாறு 1886 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் சிகாகோ நகரில் தொடங்கியது. அப்போது, தொழிலாளர்கள் தினமும் 8 மணி நேர வேலைக்கான கோரிக்கையுடன் போராட்டம் நடத்தியது உலக கவனத்தை ஈர்த்தது. இந்த போராட்டம் பின்னர் உலகளாவிய தொழிலாளர் இயக்கமாக வளர்ந்து, தொழிலாளர் உரிமைகளுக்கான முக்கியமான திருப்புமுனையாக அமைந்தது.

இன்றைய காலகட்டத்தில், உழைப்பாளர்கள் எந்த நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் முதுகெலும்பாக திகழ்கின்றனர். விவசாயம், தொழிற்துறை, கட்டுமானம், சேவைத் துறை உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளிலும் அவர்கள் ஆற்றும் பங்கு அளப்பரியது. பொருளாதார முன்னேற்றத்துக்கும் சமூக முன்னேற்றத்துக்கும் உழைப்பாளர்களின் அர்ப்பணிப்பு இன்றியமையாதது.

இலங்கையிலும் உழைப்பாளர் தினம் அரசியல் கட்சிகள், தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் பல அமைப்புகளால் பேரணிகள், கூட்டங்கள் மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளுடன் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள், தொழிலாளர்களின் சம்பள உயர்வு, வேலை நேரம், பாதுகாப்பு மற்றும் நலவாரிய வசதிகள் போன்ற முக்கிய கோரிக்கைகளை முன்வைக்கும் ஒரு வாய்ப்பாகவும் அமைகிறது.

அதே நேரத்தில், தற்போதைய உலகில் தொழிலாளர்கள் பல சவால்களை எதிர்கொள்கின்றனர். குறைந்த சம்பளம், வேலை பாதுகாப்பின்மை, வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களின் நிலை, மற்றும் தொழில்நுட்ப மாற்றங்களால் ஏற்படும் வேலை இழப்பு போன்ற பிரச்சினைகள் இன்னும் தீர்க்கப்பட வேண்டியவையாக உள்ளன.

இதனை முன்னிட்டு, உழைப்பாளர் தினம் வெறும் கொண்டாட்டமாக மட்டுமல்லாது, தொழிலாளர்களின் உரிமைகளை உறுதி செய்யும் ஒரு நினைவூட்டும் நாளாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. அரசாங்கங்களும், தனியார் துறைகளும் இணைந்து, உழைப்பாளர்களுக்கு நியாயமான சூழலை உருவாக்க வேண்டும் என்பது அவசியமாகிறது.

உலகின் முன்னேற்றத்திற்குப் பின்னால் இருக்கும் உழைப்பாளர்களின் அர்ப்பணிப்பை மதித்து, அவர்களின் உரிமைகள் மற்றும் நலன்களை பாதுகாக்கும் உறுதியை இந்த நாளில் நாம் புதுப்பிக்க வேண்டும்.
இந்நிலையில் அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் மே தின வாழ்த்துக்கள் .

You may like these posts