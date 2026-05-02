ஐக்கிய மக்கள் சக்தியும், ஐக்கிய தேசியக் கட்சியும் ஒன்றிணைந்துவிட்டன - சஜித் பிரேமதாச

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியும் (SJB) ஐக்கிய தேசியக் கட்சியும் (UNP) தற்போது ஒன்றிணைந்துவிட்டதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்துள்ளார்.
கொழும்பு மாளிகாவத்தை பி.டி. சிறிசேன விளையாட்டரங்கில் இன்று (01) நடைபெற்ற மே தினப் பேரணியில் உரையாற்றும் போதே எதிர்க்கட்சித் தலைவர் இதனைத் தெரிவித்தார்.
ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் மே தினப் பேரணிக்கு முன்னாள் ஜனாதிபதி வாழ்த்துச் செய்தி அனுப்பியுள்ளமைக்குத் தனது நன்றியைத் தெரிவிப்பதாகக் குறிப்பிட்ட எதிர்க்கட்சித் தலைவர், அந்தச் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு இரு கட்சிகளும் இணைந்து பயணிப்பதற்காக குழு ஒன்றை அமைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும், ஏனெனில் இரு கட்சிகளும் ஏற்கனவே ஒன்றிணைந்துவிட்டன என்றும் தெரிவித்தார்.
அத்தகைய குழுக்களில் உள்ள சில நபர்கள் இந்த இணைப்பைச் சீர்குலைக்க முயற்சிப்பதாகவும், இனி அத்தகைய சதித் திட்டங்களுக்குத் தான் இடமளிக்கப் போவதில்லை என்றும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.
ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் மே தினப் பேரணியில் மேலும் கருத்து தெரிவித்த அவர்,
"இன்று இந்த கொடிய ஜே.வி.பி அரசாங்கம் அனைத்து நிறுவனங்களையும் அழித்து, கல்வியைச் சீரழித்துள்ளது. துறைமுகப் பாதுகாப்பைக் கேள்விக்குறியாக்கி, தரமற்ற நிலக்கரியைக் கொண்டுவந்துள்ளது. இதற்கு இன்றுவரை எவரும் பொறுப்பேற்கவில்லை. நாட்டின் 25 இலட்சம் அமெரிக்க டொலர் பெறுமதியான சொத்துக்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளன. திருடர்களைப் பிடிப்போம் என்று கூறி ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள், இன்று புதிய திருடர்களை உருவாக்கி வருகிறார்கள். ஐக்கிய மக்கள் சக்தி இல்லையென்றால், இன்றும் பாடசாலை மாணவர்கள் ஆபாச வீடியோக்களைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள், துறைமுகத்தில் கொள்கலன்கள் கடத்தப்பட்டிருக்கும், திறைசேரி பில்லியன் கணக்கில் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருக்கும்.
நாட்டை அழிக்கும் ஒரு 'கொள்ளை வளையம்' இருப்பதாக ஜனாதிபதி கூறுகிறார், ஆனால் எல்லாவற்றையும் விடப் பயங்கரமானது பெலவத்தையில் உள்ள 'பொய் வளையம்' ஆகும். இந்தப் பொய் வளையமே புதிய திருடர்களை உருவாக்குகிறது. இந்த மே தினத்தில் மக்கள் புதிய நம்பிக்கையுடனும் எதிர்பார்ப்புடனும் இருக்கிறார்கள். பொய்களைச் சொல்லும் இந்த அரசாங்கத்திற்குப் பதிலாக, நாட்டை அபிவிருத்தி செய்யும் ஒரு முறையான ஆட்சியை நாம் உருவாக்குவோம்.
நாட்டிற்கு மக்களுக்கான தீர்வுகள், மக்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளுக்கான பதில்கள் தேவை. இந்தப் பதில்களை வழங்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். நம் நாட்டின் ஏழை மற்றும் எளிய மக்கள், விவசாயிகள், மீனவர்கள், தொழிலாளர்கள், கிராமப்புற, நகர்ப்புற, தோட்ட சமூகத்தினர் இன்று மிகுந்த கையறு நிலையில் உள்ளனர். பெண்கள் தலைமுறை, இளைஞர்கள் தலைமுறை, குழந்தைகள் தலைமுறை, சிசுக்கள் தலைமுறை இன்று மிகுந்த கையறு நிலையில் உள்ளனர். இன்று, நடுத்தர வர்க்கத்தினர், தொழில் வல்லுநர்கள் மற்றும் தொழில் வல்லுநர்களின் பிரச்சனைகளுக்கு எந்தத் தீர்வும் இல்லை. டித்வா புயலில் தங்கள் கூரைகளை இழந்தவர்கள் 10 லட்சம் ரூபாய்க்காகவும், தங்கள் நிலங்களையும் வீடுகளையும் இழந்தவர்கள் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட 1 கோடி ரூபாயைப் பெறுவதற்காகவும் காத்திருக்கிறார்கள். இன்று, டித்வா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை மறந்த ஒரு அரசியல் கலாச்சாரம் நாட்டில் உள்ளது. ஒரு அரசியல் கட்சியாகிய நாம், புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும், நவீனமயமாக்கப்பட வேண்டும். வழக்கமான கட்டமைப்பிற்குள் சிக்கிக்கொண்டு, தீர்வுகளை வழங்கும் ஒரு திட்டத்தில் கவனம் செலுத்துவதற்குப் பதிலாக, தீர்வுகளை வழங்கும் ஒரு திட்டத்தை நோக்கி நாம் நகர வேண்டும். எனவே, நாங்கள் சக்வாலா மற்றும் ஹூஸ்ம திட்டங்களைத் தொடர்ந்து செயல்படுத்துவோம். ஒரு ஸ்மார்ட் நாட்டை உருவாக்க ஸ்மார்ட் முறைகளையும் செயல்படுத்துவோம், மேலும் பாடசாலைகளில் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) கல்வியை வழங்கும் திட்டத்தை ஒரு புதிய திட்டமாகத் தொடங்குவோம்.
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணி, மற்ற எதிர்க்கட்சிகளுடன் இணைந்து, போலிச் சான்றிதழ்களைக் கொண்டிருந்த சபாநாயகரை சில வாரங்களுக்குள் வெளியேற்றின. அதுமட்டுமல்ல, நம் நாட்டில் உள்ள லக்விஜய மின் நிலையத்திற்கு தரமற்ற நிலக்கரியை அனுப்பிய அமைச்சரும், செயலாளரும் கூட வெளியேற்றப்பட்டனர். அரசாங்கத்தின் சார்பாக எதிர்க்கட்சிகளைப் பற்றிப் பேசிக்கொண்டு, அரசாங்க ஒப்பந்தங்களைச் செய்துவரும் பல்வேறு குழுக்கள் உள்ளன. அவர்கள் கனி தரும் மரத்தின் மீது கல் எறிகிறார்கள். நாட்டைக் கட்டியெழுப்பும் ஒரே சக்தி ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணி தான் என்பதை நான் தெளிவாகக் கூற விரும்புகிறேன். இந்த நாட்டில் உள்ள அனைத்து முற்போக்குவாதிகளுடனும் கைகோர்த்து, ஜேவிபி ஆட்சியின் கீழ் சரிந்த நமது நாட்டை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவோம்.
இன்று எங்களது மே தினப் பேரணியில் ரணில் விக்ரமசிங்க வாழ்த்துச் செய்தி சேர்த்திருப்பது எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அதற்காக நாங்கள் அவருக்கு நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். இணைந்து செயல்பட ஒரு குழு தேவை என்று அவர் முன்மொழிந்துள்ளார். குழுக்கள் இனி தேவையில்லை என்பதை நான் கூற விரும்புகிறேன். இப்போது இருவரும் ஒன்றிணைந்துள்ளனர். இந்த இணைப்பைத் தடுப்பதற்காக சில சமயங்களில் மிகச் சிறிய பிரிவினர் அந்தக் குழுக்களுக்குள் நுழைவதால், நாங்கள் இணைந்து செயல்படுகிறோம். நமது இந்தக் கூட்டத்தைக் கலைப்பதே அவர்களின் நோக்கம். அந்தக் குழப்பவாத சதிகாரர்களை அவ்வாறு செய்ய நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம். நாங்கள் நிச்சயமாக ஒன்றிணைந்து முன்னேறுவோம்.
அனுர குமார திசாநாயக்க அவர்களுக்கு, முடிந்தால், மாகாண சபைத் தேர்தல்களை நடத்துமாறு ஒரு சவாலை முன்வைக்க விரும்புகிறேன். தாமதிக்காமல், இப்பொழுதே அவற்றை நடத்துங்கள். இது ஒரு கூற்று அல்ல, இது ஒரு சவால். இந்த மாபெரும் வெற்றி பெற்ற மே தினப் பேரணி, உங்கள் அனைவரின் பலத்தாலேயே ஒரு வெற்றிகரமான மே தினப் பேரணியாக அமைந்தது. மாகாண ரீதியிலான மே தினப் பேரணிகளை வைக்கும் அனுர குமார திசாநாயக்க அவர்களே, அடுத்த ஆண்டு எமது முதலமைச்சர்களுடன் மே தினப் பேரணியை நடத்துவோம் என்பதை நான் அறிவிக்க விரும்புகிறேன்". என்றார்.