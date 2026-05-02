பிக்குகளின் வெளிநாட்டு பயண விதிகளை கடுமைப்படுத்த அரசு நடவடிக்கை

on Saturday, May 02, 2026
No comments


இலங்கையில் புத்த பிக்குகளின் வெளிநாட்டு பயணத்தை கட்டுப்படுத்தும் விதிமுறைகளை கடுமையாக அமல்படுத்தவும், அவற்றை புதுப்பிக்கவும் அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இதன் மூலம் சாஸ்திர ஒழுங்கை மீட்டெடுத்து, சமீபத்தில் எழுந்துள்ள தவறான செயல்களைத் தடுக்க நோக்கமுள்ளது.

புத்தசாசனம், மத மற்றும் கலாசார விவகாரங்கள் துணை அமைச்சர் காமகேதர திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார், வெளிநாடு செல்லும் பிக்குகள் தொடர்பான சட்டங்கள் முறையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதை அமைச்சகம் உறுதி செய்யும் எனவும் 

முன்னதாக, வெளிநாடு செல்லும் ஒவ்வொரு பிக்கும் தமது தலைமை பிக்கு, பிராந்திய நாயக்க தேரர் மற்றும் அவர்களின் நிகாயத்தைச் சேர்ந்த மகாநாயக்க தேரர்களிடமிருந்து பரிந்துரை பெறுவது கட்டாயமாக இருந்தது. எனினும், பல காரணங்களால் இந்த நடைமுறை காலப்போக்கில் சீர்குலைந்துள்ளதாக அவர் ஒப்புக்கொண்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, எதிர்காலத்தில் வெளிநாட்டு பயணங்களுக்கு இந்த அனுமதி நடைமுறையை மீண்டும் கட்டாயமாக அமல்படுத்த அரசு தீர்மானித்துள்ளது.

இந்த முடிவு, அனைத்து நிகாயங்களின் பதிவாளர்கள் மற்றும் ஜனாதிபதியுடன் நடைபெற்ற நீண்ட கலந்துரையாடல்களின் பின்னர் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த சந்திப்புகளில் பிக்குகளின் நடத்தை தொடர்பான பல பிரச்சினைகள் விவாதிக்கப்பட்டதுடன், வெளிநாடு செல்ல முன் மகாநாயக்க தேரர்களின் முன்அனுமதி பெறுவது கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒருமித்த கருத்து எட்டப்பட்டது.

சமீபத்தில் போதைப்பொருள் கடத்தலுடன் தொடர்புடைய 21 பிக்குகள் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் மிகவும் வருத்தமளிப்பதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார். இத்தகைய சம்பவங்கள் மீண்டும் நடைபெறாமல் தடுக்க கடுமையான நடவடிக்கைகள் அவசியம் எனவும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

கைது செய்யப்பட்ட பிக்குகள் தொடர்பாக சட்டம் தக்கவாறு செயல்படும் என்றும், அதேசமயம் விரிவான அமைப்பு சீர்திருத்தங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்றும் அவர் தெரிவித்தார். இதற்காக, நிகாய பதிவாளர்கள், சட்ட மா அதிபர் மற்றும் புத்தசாசன அமைச்சக அதிகாரிகளுடன் விரிவான கலந்துரையாடல்கள் நடைபெற்றுள்ளன.

மேலும், விஹாரா தேவாலகச் சட்டத்தில் (Vihara Devalagam Ordinance) திருத்தங்களை விரைவுபடுத்தும் முன்மொழிவுகளும் ஏற்கனவே சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

