கிழக்கு மாகாணத்தில் இந்தியாவின் நிதி உதவியுடன் 6 பெரும் திட்டங்கள் ஆரம்பம்!

இந்திய அரசாங்கத்தின் நிதி உதவியுடன் இலங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்தில் சமூக-பொருளாதார வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் நோக்கில் ஆறு முக்கிய திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளன.
இந்தியப் பிரதமரின் 2025 ஏப்ரல் விஜயத்தின் போது எட்டப்பட்ட இணக்கப்பாட்டின் அடிப்படையில், கிழக்கு மாகாணத்தின் பன்முக வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கான பணிகள் தற்போது உத்தியோகபூர்வமாகத் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தியாவின் நேரடி நிதி உதவியின் (Grant Assistance) கீழ் முன்னெடுக்கப்படவுள்ள அந்த ஆறு முக்கிய திட்டங்கள் வருமாறு:
- கிராமப்புறத் தொழில்களை ஊக்குவிக்கவும் பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் ‘பாத்திக் பயிற்சி மையங்கள்’ (Batik Training Centers) அமைத்தல்.
- பச்சிளம் குழந்தைகளின் உயிரிழப்புகளைத் தடுக்கவும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் ‘பச்சிளம் குழந்தை பராமரிப்பு பிரிவு’ (Premature Baby Unit) அமைத்தல்.
- கண், காது, மூக்கு, தொண்டை (ENT) மற்றும் மனநலப் பிரிவுகளுக்கான புதிய கட்டிடங்களை நிர்மாணித்தல்.
- விதை உற்பத்தியை அதிகரிக்க ‘ஒப்பந்த விவசாயக் கூட்டமைப்புகளை’ (Contract Farmer Clusters) உருவாக்குதல்.
- ஆயுர்வேதம் சார்ந்த சுகாதாரச் சுற்றுலாவை ஊக்குவிக்க ‘நிலையான ஆயுர்வேத கிராமம்’ (Sustainable Ayurveda Village) ஒன்றை அமைத்தல்.
- மத்திய ஆயுர்வேத மருந்தகத்தில் தங்கிச் சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளுக்காகப் புதிய ‘விடுதி வளாகம்’ ஒன்றை நிர்மாணித்தல்.
இந்தியக் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் இலங்கைக்கு மேற்கொண்ட விஜயத்தை முன்னிட்டு, இலங்கைக்கான இந்தியத் தூதுவர் சந்தோஷ் ஜா மற்றும் பொது நிர்வாக அமைச்சின் செயலாளர் எஸ். அலோகபண்டார ஆகியோருக்கு இடையில் இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டன.
இந்த முழுமையான திட்டத்தின் கீழ் மொத்தம் 33 திட்டங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.
இதற்காக இந்திய அரசாங்கம் 2.37 பில்லியன் இலங்கை ரூபாயை** மனிதாபிமான நிதியுதவியாக வழங்கவுள்ளது.
ஏற்கனவே கிழக்கு மாகாணத்தில் இந்திய வீடமைப்புத் திட்டத்தின் கீழ் 5,000 வீடுகள் நிர்மாணம், மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் சத்திரசிகிச்சைப் பிரிவு அமைப்பு, கிழக்குப் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கான நிதியுதவி மற்றும் திருகோணேஸ்வரம் ஆலய அபிவிருத்தி போன்ற பல திட்டங்களை இந்தியா முன்னெடுத்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
கிழக்கு மாகாண மக்களின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் சுகாதாரத் தரத்தை உயர்த்துவதில் இந்த புதிய ஆறு திட்டங்களும் மிக முக்கிய பங்காற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.