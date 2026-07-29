மேற்கு ஐரோப்பாவை அச்சுறுத்தும் காட்டுத்தீ: பிரான்ஸ், ஸ்பெயினில் 2.7 இலட்சம் பேர் இடம்பெயர்வு

மேற்கு ஐரோப்பா முழுவதும் நிலவி வரும் கடுமையான வெப்ப அலை மற்றும் வறண்ட வானிலை காரணமாக தீவிரமடைந்துள்ள காட்டுத்தீயை அணைக்கும் பணியில் தீயணைப்பு வீரர்கள் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், பிரான்ஸ் மற்றும் ஸ்பெயினில் ஏற்பட்டுள்ள மாபெரும் காட்டுத்தீயால் ஏறத்தாழ 2 இலட்சத்து 70 ஆயிரம் பேர் தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி பாதுகாப்பான இடங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்தக் காட்டுத்தீயால் பிரான்ஸ் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக போர்டியாக்ஸ் (Bordeaux) அருகே உள்ள ஜிரோண்டே (Gironde) மற்றும் லாண்டஸ் (Landes) ஆகிய தென்மேற்குப் பகுதிகளில் ஏறத்தாழ 2,00,000 குடியிருப்பாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.
"இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து ஏறத்தாழ 98,000 ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பு தீயால் அழிந்துள்ளது" என்று பிரெஞ்சு உள்துறை அமைச்சர் லாரன்ட் நுனெஸ் அவர்கள் (Laurent Nuñez) கூறியுள்ளார்.
பிரான்சில் ஏற்பட்டுள்ள இந்தக் காட்டுத்தீ முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்குப் பேரழிவை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகக் குறிப்பிட்ட பிரதமர் செபாஸ்டியன் லெகார்னு அவர்கள், ஜிரோண்டே பகுதியில் பரவி வரும் தீ, தனக்கென காற்றோட்டத்தை உருவாக்கும் அளவிற்கு தீவிரமடைந்துள்ளதாக எச்சரித்தார்.
தீயைக் கட்டுப்படுத்தும் வேதிப்பொருள்களை வீசுவதற்காக பிரத்யேகமாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட விமானங்களை அதிகாரிகள் களமிறக்கியுள்ள அதே வேளையில், உயிர்களைப் பாதுகாப்பதற்காக வெளியேற்ற உத்தரவுகளுக்குக் கீழ்ப்படியுமாறும் குடியிருப்பாளர்களை அதிகாரிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
ஸ்பெயினில், மாட்ரிட் (Madrid) அருகே காட்டுத்தீ பரவியதால் ஏறத்தாழ 70,000 பேர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் ஸ்பெயின் நாட்டின் பிரதமர் பெட்ரோ சான்செஸ் அவர்கள் (Pedro Sánchez), "சிக்கலான நேரங்கள் நமக்கு முன்னால் காத்திருக்கின்றன" என்று எச்சரித்துள்ளார், மேலும் உயிர்களைக் காப்பாற்றுவதும் சமூகங்களைப் பாதுகாப்பதுமே அரசின் முதன்மையான முன்னுரிமைகளாகத் தொடர்கின்றன என்றும் வலியுறுத்தினார்.
இந்த ஆண்டு ஏறத்தாழ 1,30,000 ஹெக்டேர் காடுகள் எரிந்துள்ளன என்றும், இது நாட்டின் கடந்த பத்தாண்டுகளின் ஆண்டு சராசரியை விட மிக அதிகம் என்றும் அவர் கூறினார்.
ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் கோபர்நிகஸ் காலநிலை மாற்ற அமைப்பின் (Copernicus Climate Service) கூற்றுப்படி, மேற்கு ஐரோப்பாவில் இதுவரை பதிவானதிலேயே மிகவும் வெப்பமான ஜூன் மாதம் இதுவாகும். கடுமையான வெப்பம், நீண்டகால வறட்சி, பலத்த காற்று மற்றும் காலநிலை மாற்றம் ஆகியவையே காட்டுத்தீ வேகமாகப் பரவுவதற்குக் காரணம் என்றும் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
இத்தாலி மற்றும் ஸ்காட்லாந்திலும் காட்டுத்தீ பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது, இது ஐரோப்பா முழுவதும் வளர்ந்து வரும் காட்டுத்தீ நெருக்கடியை எடுத்துக்காட்டுகிறது.