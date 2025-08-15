மண்டூர் முருகன் ஆலயத்தில் போரதீவுப்பற்று பிரதேச சபைத் தவிசாளர் விமலநாதன் மதிமேனன் தலைமையில் சிரமதானம்

(சித்தா)
மண்டூர் கந்தசுவாமி ஆலய வருடாந்த உற்சவத்தை முன்னிட்டு போரதீவுப்பற்று பிரதேச சபையின் தவிசாளர் விமலநாதன் மதிமேனன் வழிகாட்டலில் இன்று ஆலயவளாகத்தில் சிரமதானப்பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதில் போரதீவுப்பற்று பிரதேச சபையின் செயலாளர் .சி. பகீரதன், மண்முனை தென் எருவில் பற்று பிரதேச சபையின் சபை உறுப்பினரும், போரதீவுப்பற்று பிரதேச சபையின் சபையின் முகாமைத்துவ சேவை உத்தியோகத்தருமான சு.இளமாறன், தொழிநுட்ப உத்தியோகத்தர் வெ.மயூரல் வாகன பொறுப்பாளர் வே.யோகராசா மற்றும் சபை ஊழியர்கள் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.
இச் சிரமதான பணியில் போரதீவுப்பற்று பிரதேச சபையினதும், மண்முனை தென் எருவில் பற்று பிரதேச சபையினதும் JCB இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.