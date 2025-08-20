கொழும்பு பல்கலைக்கழக பழைய மாணவர் சங்கத்தின் புலம்பெயர் அமைப்பு பட்டிருப்பு கல்வி வலய மாணவர்களுக்கு உதவி

(சித்தா)
கொழும்புப் பல்கலைக்கழகத்தின் பழையமாணவர் சங்கத்தின் புலம்பெயர் அமைப்பினால் இன்று (20.08.2025) பட்டிருப்பு கல்வி வலயத்திலுள்ள மட்/பட்/வம்மியடியூற்று வாணி வித்தியாலயத்தில் கற்கும் பொருளாதார நெருக்கடியை எதிர்நோக்கும் 72 மாணவர்களுக்கு ரூபாய் 10,0000 பெறுமதியான கற்றலுபகரணங்கள் வழங்கிவைக்கப்பட்டது.
கொழும்புப் பல்கலைக்கழகத்தின் பழையமாணவர் சங்கத்தின் புலம்பெயர் அமைப்பினால் இன்று (20.08.2025) பட்டிருப்பு கல்வி வலயத்திலுள்ள மட்/பட்/வம்மியடியூற்று வாணி வித்தியாலயத்தில் கற்கும் பொருளாதார நெருக்கடியை எதிர்நோக்கும் 72 மாணவர்களுக்கு ரூபாய் 10,0000 பெறுமதியான கற்றலுபகரணங்கள் வழங்கிவைக்கப்பட்டது.
இதனை முறைசாராக்கல்வி இணைப்பாளர் றீற்றா.கலைச்செல்வன் ஒழுங்கு செய்ததுடன் அதிபர் எஸ்.தேவகுமார் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் வலயக்கல்விப்பணிப்பாளர் சிவானந்தம் சிறீதரன் பிரதம அதிதியாக கலந்துகொண்டதுடன் அமைப்பின் இணைப்பாளர் எஸ்.காத்திகேசு, பிராந்திய இணைப்பாளர் இ.சிவானந்தம் மற்றும் பாடசாலை அபிவிருத்திச்சங்க உறுப்பினர்களும் கலந்து கொண்டனர்.