நாமலின் திருமணத்தில் 2 மில்லியன் ரூபா மின்சாரம் பயன்படுத்தப்பட்டது தொடர்பான மனுவை விசாரிக்க நீதிமன்றம் அனுமதி

2019 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ஷவின் திருமண கொண்டாட்டங்களுக்காக இலங்கை மின்சார வாரியத்திலிருந்து (CEB) ரூ.2 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள மின்சாரம் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுவதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட அடிப்படை உரிமைகள் மனுவைத் தொடர உச்ச நீதிமன்றம் இன்று அனுமதி அளித்தது.
இன்று வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டபோது நீதிபதிகள் பிரீத்தி பத்மன் சூரசேன மற்றும் அச்சலா வெங்கப்புலி ஆகியோர் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்தனர்.
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டி.வி. சானகவின் வேண்டுகோளின் பேரில், அப்போதைய மின்சக்தி அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்கவின் அறிவுறுத்தலின் பேரில், நிகழ்வு நடைபெற்ற ஒரு தனியார் இல்லத்திற்குச் செல்லும் 1.5 கி.மீ நீளமுள்ள சாலையை ஒளிரச் செய்ய மின்சாரம் பயன்படுத்தப்பட்டதாக நீதிமன்றத்தில் தெரியவந்தது.
இந்தப் பணம் பின்னர் நிகழ்வுடன் எந்தத் தொடர்பும் இல்லாத மூன்றாம் தரப்பினரான ராயல்கோ அக்வா கல்ச்சர் (பிரைவேட்) லிமிடெட் மூலம் செலுத்தப்பட்டதால், இது மாநில அதிகார துஷ்பிரயோகம் மற்றும் ஊழலை உள்ளடக்கியது என்று மனுதாரர் வாதிட்டார்.
CEB சார்பாக, பெறப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களின் அடிப்படையில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டதாகவும், முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவுக்கு எந்த மசோதாவும் வழங்கப்படவில்லை என்றும், அவர் சார்பாக மூன்றாம் தரப்பினர் பணம் செலுத்தியதைத் தீர்த்துக் கொண்டதாகவும் கூறப்பட்டது.
உண்மைகளை மதிப்பாய்வு செய்த பிறகு, அரசியலமைப்பின் பிரிவு 12(1) இன் கீழ் மனுவைத் தொடர நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்து, விசாரணையை மார்ச் 17, 2026 அன்றுக்கு ஒத்திவைத்தது.