போரதீவுப்பற்று பிரதேச சபையின் ஏற்பாட்டில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இரத்ததான நிகழ்வு

(சித்தா)
போரதீவுப்பற்று பிரதேச சபையின் தவிசாளர் மதிமேனன் விமலநாதன் தலைமையில், செயலாளரின் ஏற்பாட்டில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இரத்ததான நிகழ்வு 2025.09.17 ஆம் திகதி வெல்லாவெளி கலாசார மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
துடிக்கும் இதயம் நிற்காமல் போக ஏற்ற பொழுதில் உயிர்காக்கும் தானம் ரத்த தானம் மட்டுமே........மானுட மாண்பு தனை மீட்கும் இச் செயற்பாடு மங்கள விளக்கேற்றலுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. நிகழ்வில் . மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இராசமாணிக்கம் சாணக்கியன் மற்றும் மண்முனை தென் எருவில்பற்று பிரதேச சபையின் தவிசாளர் மே.வினோராஜ், களுவாஞ்சிக்குடி ஆதார வைத்தியசாலை மருத்துவ அதிகாரிகள், போரதீவுப்பற்று பிரதேச சபையின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் செயலாளர், கிராம சேவகர், பாடுமீன் லயன்ஸ் கழக உறுப்பினர்கள், பிரதேச செயலக உத்தியோகத்தர் ஆகியோர் பங்குபற்றியிருந்தனர்.
குறித்த நிகழ்வுக்கான உபசரணை செலவுக்கான அனுசரணையினை மட்டக்களப்பு பாடுமீன் லயன்ஸ் கழகம் வழங்கியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.