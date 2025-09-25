மகிழூரில் தற் கொ லை முற்தடுப்பும் ஆரோக்கியமான வாழ்வு, மகிழ்ச்சிகரமான கற்றல் செயற்பாடும்

(சித்தா)
குறிப்பிட்ட விழிப்புணர்வு நிகழ்வானது இன்று மட்/பட்/மகிழூர் சரஸ்வதி மகா வித்தியாலயத்தில் 25.09.2025 இன்று தற்கொலை தடுப்பு வாரத்தை முன்னிட்டு பெற்றார், மாணவர்களுக்கு முறைசாராக்கல்விப்பிரிவின் இணைப்பாளர் றீற்றா கலைச்செல்வன் ஒழுங்கமைப்பில் களுதாவளை நியூ பவர் யுத் கிளப் அமைப்பின் அனுசரணையுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
பதில் அதிபர் புவனேந்திரன் தலைமையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இவ் நிகழ்வில் களுவாஞ்சிகுடி ஆதாரவைத்திய சாலையின் உளவள வைத்திய நிபுணர் ஏ.தேவறஜனி, களுவாஞ்சிகுடி நீதவான் நீதிமன்றின் சமுதாயசீர்திருத்த உத்தியோகத்தர் மு.புவனேந்திரன், ம.தெ.எ.ப பிரதேச செயலகத்தின் வழிகாட்டல் ஆலோசனை உத்தியோகத்தர் N.கோகிலா, பட்டிருப்பு வலயக்கல்வி அலுவலகத்தின் தொழில் வழிகாட்டல் உத்தியோகத்தர் சி.கவியரசன், முறைசாராக்கல்வி இணைப்பாளர் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு விழிப்புணர்வை நிகழ்வை வழிநடாத்தினர்.
