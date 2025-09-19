அறவிடப்படாத வருமானங்களை அறவீடு செய்யும் செயற்பாடு போரதீவுப்பற்று பிரதேச சபையினால் முன்னெடுப்பு

(சித்தா)
வருமான வரி என்பது ஒரு தனி நபரோ அல்லது ஒரு நிறுவனமோ தான் ஈட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட வருமானத்திற்கேற்ப தான் சார்ந்திருக்கும் நாட்டிற்கு செலுத்தும் வரி ஆகும். ஒவ்வொரு பிரஜையும் வரி செலுத்துவது கட்டாயமாகும். இந்த வகையில் உள்ளூராட்சி வாரத்தின் நான்காம் நாள் நிகழ்வாக அறவிடப்படாத வருமானங்களை அறவீடு செய்யும் நிகழ்வு போரதீவுப்பற்று பிரதேச சபையினால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு நடாத்தப்பட்டது.
போரதீவுப்பற்று பிரதேச சபை தவிசாளர் விமலநாதன் மதிமேனன் தலைமையில் சபை உறுப்பினர்கள், சபையின் செயலாளர், வருமான பரிசோதகர்கள் ஆகியோரின் பங்கு பற்றுதலுடன் பழுகாமம், பெரிய போரதீவு, கோவில் போரதீவு ஆகிய கிராமங்களில் அறவிடப்படாத வருமானங்களை அறவீடு செய்யும் பணி இன்று மேற்கொள்ளப்பட்டது.