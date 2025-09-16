வெல்லாவெளி கலைமகள் மகா வித்தியாலயத்தில் போரதீவுப்பற்று பிரதேச சபையின் 'மறுமலர்ச்சி நகரம்'

'மறுமலர்ச்சி நகரம்' எனும் தொனிப்பொருளில் போரதீவுப்பற்றுப் பிரதேச சபைத் தவிசாளர் விமலாநாதன் மதிமேனன் தலைமையில் வெல்லாவெளி கலைமகள் மகா வித்தியாலயத்தில் மாபெரும் சிரமதானப் பணி இன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது.
'மறுமலர்ச்சி நகரம்' எனும் தொனிப்பொருளில் 2025 ஆண்டுக்கான உள்ளுராட்சி வாரம் நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த வகையில் இன்று சுற்றாடல் மற்றும் மரநடுகை தினமாகும். இத்தினத்தனை முன்னிட்டு சிரமதானப் பணி மற்றும் மரநடுகை என்பன மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இந் நிகழ்வில் பாடசாலையின் அதிபர் அழகானந்தம் ஜெயப்பிரதாபன்,பிரதேச சபையின் உறுப்பினர்கள், உத்தியோகஸ்த்தர்களுடன் பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பழைய மாணவர்கள் ஆகியோரும் சிரமதானப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இச் சிரமதானப் பணியில் பிரதேச சபையின் கனரக இயந்திரங்கள், சிறியரக இயந்திரங்கள் என்பன பயன்படுத்தப்பட்டதுடன் கலந்து கொண்டோருக்கான பால்பைக்கற், சிற்றுண்டி எனபனவும் பிரதேச சபையின் ஏற்பாட்டில் வழங்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.