வெல்லாவெளி கலாசார மண்டபம் இன்று யானையின் பாதத்தில் நசியுண்டது

on Friday, October 24, 2025
No comments

 (சித்தா)
போரதீவுப் பிரதேச சபைக்கு  வருமானத்தை ஈட்டித்தரும் பெரும் பொக்கிஷமான வெல்லாவெளி கலாசார மண்டபம்  யானையின் பாதத்தில் நசியுண்டது.

ஒட்டுமொத்த போரதீவுப்பற்று பிரதேசங்களுக்கும் ஆட்டம் காட்டிய காட்டு யானை இன்று வெல்லாவெளி பிரதான வீதியில் அமைந்துள்ள போரதீவுப் பிரதேச சபையின்  கலாசார மண்டபத்துக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி விட்டது.

மக்களின் கூக்குரலை நித்தமும் கேட்கும்  போரதீவுப் பிரதேச சபையின் தவிசாளர் விமலநாதன் மதிமேனன்  தமது அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட வகையில் யானையின் தாக்கத்தினால் அல்லறும் மக்களுக்கு தற்காலிக தீர்வை வழங்கினாலும் மேலதிகாரிகளின் கைபிடிக்குள் கட்டுண்டுள்ள 'யானை வேலியை' எமது பிரதேசத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கு அரும்பாடு படுகின்றார்.

எதிர்வரும் காலங்களில் யானை வேலி அமைக்கப்படுமாயின் போரதீவுப் பிரதேச மக்களின் பெறுமதி வாய்ந்த உயிர்களை காப்பாற்ற முடியும், அவர்களின் உடமைகளை பாதுகாக்க முடியும் என்பது நிதர்சனம்.மனிதனின் வாழ்விடத்திற்கு வரும் காட்டு யானைகளிலிருந்து எதிர்வரும் காலங்களில் எம்மை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு அரச உயர் அதிகாரிகள் இப் பிரதேச மக்களுக்கு வழி செய்ய வேண்டும்.




 

Porativu Pattu Pradeshiya Sabha

You may like these posts