பட்டிருப்புக் கல்வி வலயத்தில் உலக உளநலதினத்தை முன்னிட்டு விழிப்புணர்வு

முறைசாராக்கல்விப்பிரிவின் ஒழுங்கமைப்பில் 10.10.2025 அன்று கட்டாயக்கல்விக் குழு ஆசிரியர்களுக்கு உலக உளநலதினத்தை முன்னிட்டு சேவைக்கான அணுகல் பேரழிவுகள் மற்றும் அவசரநிலைகளில் மனநலம் எனும் தொனிப்பொருளில் களுவாஞ்சிகுடி ஆதாரவைத்தியசாலையின் உளநலவைத்தியர் V.தேவறஜனி அவர்களால் விழிப்புணர்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. வலயக்கல்விப்பணிப்பாளர் சிவானந்தம் சிறீதரன் தலமையில் இடம்பெற்ற இவ் விழிப்புணர்வு நிகழ்வில் ஆசிரியர் வாண்மைவிருத்தி மத்தியநிலைய முகாமையாளர் க.மதிசுதன் சிறுவர் உரிமைகள் மாணவர்களது உடல் உளநலத்தை பேணுதல் தொடர்பாகவும், ஆசிரிய ஆலோசகர் பா.துஸ்யந்தன் மாணவர்களது உடல் உளநலத்தை பேணும் தொடர்பாடல் முறைகள் தொடர்பாகவும், முறைசாராக்கல்வி இணைப்பாளர் றீற்றா கலைச்செல்வன் அவர்களால் கட்டாயக்கல்விக்குழு ஆசிரியர்கள், குழு உறுப்பினர்கள் அவர்களது ஆரோக்கியமான செயற்பாடுகள் தொடர்பாகவும், வலயக்கல்விப்பணிப்பாளர் கட்டாயக்கல்வி, மாணவர் வரவு மாணவர்களின் மகிழ்ச்சிகரமான ஆரோக்கியமான உடல் உள நிலைக்கான கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாடுகள் தொடர்பாகவும் விரிவுரையாற்றினர். இந் நிகழ்வில் பிரதிக்கல்விப்பணிப்பாளர் S.தட்சனாமூர்த்தி கலந்து கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது