பட்டிருப்புக் கல்வி வலயத்தில் தொழில்வழிகாட்டல் செயலமர்வு
(சித்தா)
பட்டிருப்புக் கல்வி வலயத்தில் முறைசாராக்கல்விப்பிரிவின் ஒழுங்கமைப்பில் வலயக்கல்விப்பணிப்பாளரின் வழிகாட்டலில் கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தர வகுப்பு மாணவர்களுக்கு 24.10.2025 ஆம் திகதி மட்/பட்/களுதாவளை ம.வி (தே.பா) ஒன்றுகூடல் மண்டபத்தில் தொழில்வழிகாட்டல் நிகழ்வு இடம்பெற்றது இதில் க.பொ.த. (உ.த) இல் கற்கும் 150 மேற்பட்ட மாணவர்கள் கலந்துகொண்டதுடன் வளவாளர்களாக ATI (உயர்தொழிநுட்பக்கல்லுரி) யின் பணிப்பாளர் செல்வரெத்தினம் ஜெயபாலன், தொழில் வழிகாட்டல் உத்தியோகத்தர் சி.கவியரசன், முறைசாராக்கல்வி இணைப்பாளர் றீற்றா கலைச்செல்வன், பிரதிக்கல்விப்பணிப்பாளர், செ.சுரேஸ் கலந்து கொண்டனர். இதன் போது பல்கலைக்கழக வாய்ப்பை தவறும் மாணவர்கள் உயர்படிப்பை தொடர்வதற்கான வழிமுறைகள், SLQF, NVQ, பல்கலைக்கழக வாய்ப்புக்கள் தொடர்பாகவும் வழிகாட்டல் ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டது.