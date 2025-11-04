இலங்கைத் திறந்த பல்கலைக்கழகத்தினால் கல்வி முதுமாணி கற்கைகளுக்கான விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளன.

(சித்தா)
இலங்கை திறந்த பல்கலைக் கழகத்தின் கல்விப் பீடத்தினால் கல்வி முதுமாணி கற்கைகளுக்கான விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளன. இக் கற்கை நெறிக்கான விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான ஆரம்பத் திகதி 01 நவம்பர் 2025 இறுதித் திகதி 15 டிசம்பர் 2025 ஆகும். இக் கற்கைநெறியானது தமிழ், சிங்களம், ஆங்கிலம் ஆகிய மூன்று மொழிகளிலும் நடைபெறும்.
இக் கற்கைநெறிக்கான நுழைவுப் பரீட்சை எதிர்வரும் 11 ஜனவரி 2026 நடைபெறவுள்ளது. நிகழ்நிலை மூலம் விண்ணப்பித்தல் வேண்டும் https://reginfo.ou.ac.lk/applyonline /
மேலும் https://ou.ac.lk/medu என்ற இணையத்தளத்திற்குப் பிரவேசித்து நிகழ்ச்சித் திட்ட சிற்றேட்டினை பெற்றுக் கொள்ளமுடியும்
மேலதிக விபரங்கள் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.