இனிய நத்தார் தின நல்வாழ்த்துகள் !

on Thursday, December 25, 2025
No comments

நத்தார் பண்டிகை இன்று

ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் மாதம் 25-ஆம் தேதி உலகெங்கும் வாழும் மக்களால் சாதி, மத பேதமின்றி உற்சாகமாகக் கொண்டாடப்படும் ஒரு உன்னதமான திருவிழா நத்தார் பண்டிகை ஆகும். இது இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை நினைவுகூரும் நாளாகவும், அமைதி மற்றும் சகோதரத்துவத்தின் அடையாளமாகவும் திகழ்கிறது.
பண்டிகையின் பின்னணி

கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையின்படி, சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெத்லகேம் நகரில் ஒரு மாட்டுத் தொழுவத்தில் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தார். உலகில் நிலவிய இருளை நீக்கி, அன்பையும், கருணையையும், மன்னிப்பையும் போதிக்கவே அவர் அவதரித்தார் என்று நம்பப்படுகிறது. அந்த மகிழ்ச்சியான நிகழ்வையே இன்று நாம் நத்தார் திருநாளாகக் கொண்டாடுகிறோம்.
கொண்டாட்ட முறைகள்

நத்தார் பண்டிகை என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது வண்ணமயமான அலங்காரங்கள் தான்.

நத்தார் மரம் (Christmas Tree): வீடுகளிலும் பொது இடங்களிலும் ஊசியிலை மரங்களை மின்விளக்குகள், நட்சத்திரங்கள் மற்றும் பரிசுப் பொருட்களால் அலங்கரிப்பது ஒரு முக்கிய மரபு. இது பசுமையையும் வளர்ச்சியையும் குறிக்கிறது.


நத்தார் தாத்தா (Santa Claus): சிவப்பு அங்கி அணிந்து, வெண்தாடி வைத்து, குழந்தைகளுக்குப் பரிசுகளை அள்ளித் தரும் 'சாண்டா கிளாஸ்' நத்தார் பண்டிகையின் மிக அழகான அம்சம். இது "கொடுத்தல்" எனும் உயர்ந்த குணத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.


நள்ளிரவு ஆராதனை: தேவாலயங்களில் சிறப்புத் திருப்பலிகள் மற்றும் கரோல் (Carol) பாடல்கள் இசைக்கப்பட்டு, இயேசுவின் பிறப்பு விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படும்.
பகிர்வின் மகத்துவம்

நத்தார் பண்டிகையின் உண்மையான அழகு பகிர்ந்து கொள்வதில் தான் உள்ளது. இனிப்புகள், கேக்குகள் மற்றும் விதவிதமான உணவுகளைத் தயாரித்து உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் வழங்குவது வழக்கம். குறிப்பாக, வசதியற்றவர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் உதவி செய்வது இப்பண்டிகையின் ஆன்மீக நோக்கமாகும்.
முடிவுரை

"மண்ணில் சமாதானம், மனிதரிடையே நல்மனம்" என்பதே நத்தார் பண்டிகையின் மையச் செய்தி. இன்று நாம் கொண்டாடும் இந்தப் பண்டிகை வெறும் கொண்டாட்டமாக மட்டும் இல்லாமல், அனைவரிடமும் அன்பு செலுத்தவும், பகைமையை மறந்து மன்னிப்பை வழங்கவும் ஒரு நல்வாய்ப்பாக அமைய வேண்டும்.

அனைவருக்கும் இனிய நத்தார் தின நல்வாழ்த்துகள் !

You may like these posts