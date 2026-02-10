தொடரும் சட்டவிரோத கருக்கலைப்புகள்: "சட்டத்தில் மாற்றங்கள் அவசியம்" - இலங்கை மகப்பேற்று வைத்தியக் கல்லூரி வலியுறுத்தல் !

பேருவளையில் சட்டவிரோத கருக்கலைப்பில் ஈடுபட்ட குற்றச்சாட்டின் பேரில் வைத்தியர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, கருக்கலைப்பு தொடர்பான சட்டங்களில் இன்னும் பல சட்டப்பூர்வ முரண்பாடுகள் இருப்பதாக இலங்கை மகப்பேற்று மற்றும் மகளிர் வைத்தியக் கல்லூரி .
பலமுறை பாராளுமன்றத்தில் கருக்கலைப்பு சட்ட திருத்தங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், இதுவரை குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் அமல்படுத்தப்படவில்லை. தற்போதைய சட்டப்படி, தாயின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டால் மட்டுமே கருக்கலைப்பு அனுமதிக்கப்படுகிறது என மகப்பேற்று மற்றும் மகளிர் வைத்தியக் கல்லூரியின் தலைவர் வைத்தியர் ருக்ஷன் பெர்னாண்டோபுள்ளே தெரிவித்துள்ளார்.
எனினும், கடுமையான வைத்திய நிபந்தனைகளின் கீழ், பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் உறவினரிடையேயான பாலியல் துஷ்பிரயோகம் போன்ற சூழ்நிலைகளிலும் கருக்கலைப்பு பரிசீலிக்கப்பட வேண்டும் என அவர் பரிந்துரைத்தார். கடந்த சில ஆண்டுகளில் இந்தச் சட்ட திருத்தங்கள் பலமுறை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
இந்நிலையில், இம்மாதம் 8ஆம் திகதி பேருவளையில் செயல்பட்டு வந்ததாகக் கூறப்படும் ஒரு கருக்கலைப்பு நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திடீர் சோதனையில் ஒரு மருத்துவர் கைது செய்யப்பட்டதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
வலானா மத்திய ஊழல் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் இந்த சோதனையை முன்னெடுத்தனர். உளவுத்துறை அதிகாரி ஒருவர் வாடிக்கையாளராக நடித்து கருக்கலைப்பு நியமனம் பெற்றதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. அதன் பின்னர் களுத்துறை நீதவான் நீதிமன்றத்தில் இருந்து சோதனை ஆணை பெற்ற பொலிஸார் சிறப்பு குழுவொன்றை அமைத்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
சோதனையின் போது, மறைமுக பொலிஸ் பெண் காவலர் ஒருவர் கருக்கலைப்பு செய்யப்படும் நிலையில் இருந்தபோதே சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. கருக்கலைப்புக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாக நம்பப்படும் மருந்துகளும் பொலிஸாரால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
மேலும் விசாரணையில், கைது செய்யப்பட்ட நபர் முன்னாள் அரச வைத்திய அதிகாரி என்பதும், அவர் ஒரு செயல்முறைக்காக ரூ. 45,000க்கும் மேல் அறவிடப்பட்டதாகவும் தெரியவந்துள்ளது. கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அவரது உதவியாளர் சம்பவ இடத்தில் மயங்கி விழுந்ததாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அதேவேளை, கைது செய்யப்படுவதைத் தவிர்க்க சந்தேக நபர் அதிகாரிகளுக்கு எவ்வளவு தொகை வேண்டுமானாலும் வழங்கத் தயாராக இருப்பதாக இலஞ்சம் வழங்க முயன்றதாகவும் பொலிஸார் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இந்தச் சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகள் தொடர்ந்துவருகின்றன.