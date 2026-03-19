கத்தாரை இலக்காகக் கொள்ள வேண்டாம் – ஈரானுக்கு டிரம்ப் எச்சரிக்கை
அமெரிக்காவுக்கு, ஈரானின் முக்கியமான இயற்கை எரிவாயு களமான சவுத் பார்ஸ் மீது இஸ்ரேல் மேற்கொண்ட தாக்குதல் குறித்து முன்கூட்டியே எந்தத் தகவலும் இல்லை என அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். இந்த தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக ஈரான் அண்டை நாடான கத்தாரை தாக்கியதுடன், உலக எண்ணெய் விலைகளும் உயர்ந்தன.
சவுத் பார்ஸ் எரிவாயு களத் தாக்குதலிலிருந்து அமெரிக்காவை விலக்கிக் காட்டியிருந்தாலும், கத்தாரை மீண்டும் ஈரான் தாக்கினால் “முழு எரிவாயு களத்தையும் மிகப்பெரிய அளவில் அழித்துவிடுவோம்” என டிரம்ப் எச்சரித்துள்ளார்.
“இந்த குறிப்பிட்ட தாக்குதல் குறித்து அமெரிக்காவுக்கு எந்தத் தகவலும் இல்லை. கத்தார் எந்த வகையிலும் இதில் ஈடுபடவில்லை; இது நடைபெறப் போவதை அவர்கள் அறிந்தும் இல்லை,” என்று அவர் சமூக ஊடகத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
உலகின் மிகப்பெரிய எரிவாயு களமான சவுத் பார்ஸ் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் குறித்து டிரம்பின் பதில், பிப்ரவரி 28 முதல் அமெரிக்கா–இஸ்ரேல் இணைந்து தொடங்கிய போரில் இரு நாடுகளுக்கிடையிலான ஒருங்கிணைப்பில் குறைபாடு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
இஸ்ரேல் “சிறிய பகுதியை மட்டுமே” தாக்கியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், ஈரான் கத்தாரை மீண்டும் தாக்காத வரை சவுத் பார்ஸ் களம் மீண்டும் இலக்காக இருக்காது என்றும், ஆனால் அப்படிச் செய்தால் முழு எரிவாயு களத்தையும் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிலான சக்தியால் அழித்துவிடுவோம் என்றும் அவர் எச்சரித்தார்.