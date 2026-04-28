கைக்குண்டு மற்றும் தோட்டாட்களுடன் முன்னாள் இராணுவ வீரர் கைது

on Tuesday, April 28, 2026
அநுராதபுரம் - அட்டவீரகொல்லேவ, கோன்கொல்லேவ பகுதியில் முன்னெடுக்கப்பட்ட விசேட தேடுதல் நடவடிக்கையின் போது, கைக்குண்டு மற்றும் தோட்டாட்களுடன் சந்தேகநபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

அட்டவீரகொல்லேவ பொலிஸ் நிலைய அதிகாரிகளுக்குக் கிடைத்த இரகசியத் தகவலுக்கமைய இந்தச் சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது.

இதன்போது சந்தேகநபரிடமிருந்து 01 கைக்குண்டு, 52 ரி -56 ரகத் தோட்டாக்கள், 30 - 9MM ரகத் தோட்டாக்கள் என்பன கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.

கைது செய்யப்பட்டவர் அட்டவீரகொல்லேவ பகுதியைச் சேர்ந்த 48 வயதுடைய முன்னாள் இராணுவ வீரர் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை அட்டவீரகொல்லேவ பொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர

