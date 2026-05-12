கபில சந்திரசேனவின் கைப்பேசித் தரவுகளைப் பெற நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கபில சந்திரசேனவின் மரணம் தொடர்பான நீதிவான் விசாரணை இன்று (12) கொழும்பு கோட்டை நீதிவான் வசந்த அமரசேன முன்னிலையில் நடைபெற்றது.
இதன்போது, விசாரணைகளை முன்னெடுக்கும் கொழும்பு குற்றத்தடுப்புப் பிரிவினர், விசாரணைகளின் முன்னேற்றம் குறித்து நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை சமர்ப்பித்தனர்.
விசாரணையின் போது கொழும்பு குற்றத்தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் நீதிமன்றத்தில் பின்வரும் விடயங்களை முன்வைத்தனர்:
மரணமடைந்தவரின் உடலிலிருந்து பெறப்பட்ட இரண்டு இரத்த மாதிரிகளை அரச இரசாயன பகுப்பாய்வுத் திணைக்களத்திற்கு அனுப்பி அறிக்கை கோருவதற்கு அனுமதி கோரப்பட்டது.
உயிரிழந்தவரின் கைப்பேசியானது முக அடையாளத்தை கடவுச்சொல்லாகக் கொண்டுள்ளதால், அதனைத் திறக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, அக்கைப்பேசியைத் தயாரித்த நிறுவனத்திடம் அல்லது உரிய நிறுவனத்திடம் அதனை ஒப்படைத்து தரவுகளைப் பெறுவதற்குத் தேவையான உத்தரவை வழங்குமாறு கோரப்பட்டது.
சம்பவ இடத்திலிருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட, உயிரிழந்தவரின் கழுத்தில் இருந்த பட்டி அரச இரசாயன பகுப்பாய்வாளரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதா என இதன்போது கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அது ஒரு வழக்குப்பொருளாக நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், பின்னர் பகுப்பாய்வாளரிடம் ஒப்படைக்கப்படும் என்றும் பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
சம்பவ இடத்திலிருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட சில வைத்தியர்கள் மற்றும் இனந்தெரியாத மருந்துத் துண்டுகள் குறித்து நீதிவான் கேள்வி எழுப்பினார்.
அவை மரண பரிசோதனை நடத்திய மருத்துவக் குழுவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், பின்னர் நகர்த்தல் பத்திரம் மூலம் அவற்றை அரச இரசாயன பகுப்பாய்வாளரிடம் ஒப்படைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் பொலிஸார் பதிலளித்தனர்.
பொலிஸாரின் இந்தக் கோரிக்கைகளுக்கு நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியது.
இதனைத் தொடர்ந்து, முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் அரவிந்த டி சில்வா மற்றும் அவரது மனைவியிடம் வாக்குமூலங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலதிக சாட்சியப் பதிவுகள் வரும் 14 ஆம் திகதி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன.