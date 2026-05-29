அரச உத்தியோகத்தர்களின் வருடாந்த இடமாற்றங்கள் : பொதுநிர்வாக அமைச்சு அதிரடி சுற்றறிக்கை

ஒருங்கிணைந்த சேவைகளின் உத்தியோகத்தர்களது வருடாந்த இடமாற்றத் தீர்மானங்கள் இறுதி செய்யப்பட்டதன் பின்னர், அவற்றை நிறுத்தி வைக்கவோ, திருத்தவோ அல்லது ஒத்திவைக்கவோ எந்தவொரு அதிகாரத்திற்கும் உரிமை இல்லை என்பதை வலியுறுத்தி, அத்தீர்மானங்களை எவ்வித தாமதமுமின்றி அனைத்து அரச நிறுவனங்களும் கண்டிப்பாக நடைமுறைப்படுத்தவேண்டும் எனப் பணிப்புரை விடுத்து பொதுநிர்வாகம், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் அமைச்சு விசேட சுற்றறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் அங்கீகாரத்துடன், ஒருங்கிணைந்த சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் என்.யூ.நிஷான் மெண்டிஸினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த வழிகாட்டல், பல்வேறு காரணங்களுக்காக வருடாந்த இடமாற்றங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படாமை குறித்து அமைச்சுகள், திணைக்களங்கள், மாவட்ட செயலகங்கள், பிரதேச செயலகங்கள் மற்றும் உத்தியோகத்தர்களிடமிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற ஏராளமான முறைப்பாடுகள் மற்றும் கோரிக்கைகளைத் தொடர்ந்தே விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் சுற்றறிக்கையின்படி, வருடாந்த இடமாற்றச் செயல்முறையானது அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நடைமுறைகளுக்கு இணங்க மேற்கொள்ளப்படுவதுடன், இது உத்தியோகத்தர்களின் உந்துதலை மேம்படுத்துவதற்கும்,சேவைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் அதேவேளையில் பல்வேறு நிறுவனங்களில் பணியாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகளை அவர்களுக்கு வழங்குவதற்கும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
இடமாற்ற விண்ணப்பச் செயல்முறையின்போது, உத்தியோகத்தர்களின் தற்போதைய மற்றும் முந்தைய பணிநிலையங்கள் குறித்த துல்லியமற்ற தகவல்கள்,இடமாற்றத்திற்கான விருப்பமான இடங்களை தவறாகத் தெரிவு செய்தல், சேவைத் தேவைகளின் அடிப்படையில் தக்கவைத்துக் கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படும் உத்தியோகத்தர்களை அடையாளம் காணத் தவறுதல் மற்றும் மகப்பேறு அல்லது சம்பளமற்ற விடுப்பில் உள்ள உத்தியோகத்தர்கள் பற்றிய விபரங்களை அறிக்கை செய்யத் தவறுதல் உள்ளிட்ட பல தொடர்ச்சியான குறைபாடுகளை அமைச்சு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
இக்குறைபாடுகள் இடமாற்றச் சுழற்சிகளைப் பாதிப்படையச் செய்து, பல நிறுவனங்களின் பணியாளர் ஏற்பாடுகளை சீர்குலைத்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இடமாற்றத் தீர்மானங்கள் குறித்து அதிருப்தி அடையும் உத்தியோகத்தர்கள், அதற்கான மேன்முறையீடுகளை பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிகழ்நிலை வழிமுறை ஊடாக சம்பந்தப்பட்ட மறுஆய்வுக் குழுக்களிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என இச்சுற்றறிக்கை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறது.
மறுஆய்வுச் செயல்முறையின் பின்னரும் அதிருப்தி அடையும் உத்தியோகத்தர்கள் அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவிடம் மேன்முறையீடு செய்ய முடியும் என்பதுடன், 2002 ஆம் ஆண்டின் 04 ஆம் இலக்க நிர்வாக மேன்முறையீட்டு தீர்ப்பாயச் சட்டத்தின் கீழ் நிர்வாக மேன்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்திடமும் மேலதிக மேன்முறையீடுகளை மேற்கொள்ள முடியும்.
இருப்பினும், மேன்முறையீடுகள் பரிசீலிக்கப்படும் காலப்பகுதியிலும் இடமாற்ற உத்தரவுகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும், அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவினால் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களின் கீழ் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களை நிறுத்தி வைக்கவோ, மாற்றியமைக்கவோ அல்லது தாமதப்படுத்தவோ நிறுவனத் தலைவர்களுக்கோ அல்லது வேறு எந்தவொரு அதிகாரப்பின்னணிக்கோ அதிகாரம் இல்லை என்றும் அமைச்சு வலியுறுத்தியுள்ளது.
வருடாந்த இடமாற்றத் தீர்மானங்கள் எவ்வித விதிவிலக்குகளுமின்றி திட்டமிடப்பட்ட திகதியில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என இச்சுற்றறிக்கை மேலும் வலியுறுத்துகிறது. மாற்றீடாக வரும் உத்தியோகத்தர்கள் வருகை தராமை உள்ளிட்ட நிர்வாகக் காரணங்களினால் ஏற்படும் தாமதங்கள், ஒத்திவைப்புக்கான செல்லுபடியாகும் காரணங்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது.
மேலும், உத்தியோகத்தர்கள் தங்களது நிறுவனத் தலைவர்களுக்கு அறிவிக்காமல் நேரடியாக மேன்முறையீடுகளைச் சமர்ப்பிக்கக் கூடாது என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அவ்வாறு செய்வது நடைமுறையிலுள்ள பொது நிர்வாக விதிகளின் கீழ் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைக்கு வழிவகுக்கும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இடமாற்ற விவகாரங்கள் தொடர்பாக வெளித்தரப்பினர் மூலம் செல்வாக்கு செலுத்த முயற்சிப்பது முறையற்றதாக கருதப்பட்டு, ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகளுக்கு உட்பட நேரிடும் என்றும் அமைச்சு எச்சரித்துள்ளது.
வருடாந்த இடமாற்றச் செயல்முறையானது பொதுச் சேவையின் சட்ட மற்றும் நிர்வாகத் தரநிலைகளுக்கு இணங்க முறையாக மேற்கொள்ளப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக, இந்தச் சுற்றறிக்கையின் விதிகளுக்கு முழுமையாகக் கீழ்ப்படியுமாறு அனைத்து நிறுவனத் தலைவர்களுக்கும் ஒருங்கிணைந்த சேவை உத்தியோகத்தர்களுக்கும் அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.