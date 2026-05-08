குருநாகல் மாநகர சபையின் பிரதி மேயர் கைது .

on Friday, May 08, 2026
தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சியின் கீழ் ஆட்சியில் இருக்கும் குருநாகல் மாநகர சபையின் பிரதி மேயர், பத்தரமுல்ல பகுதியில் இலஞ்ச ஆணைக்குழு அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

3 மில்லியன் ரூபாய் இலஞ்சம் பெறச் சென்றபோது சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டார்.

குருநாகல் பேருந்து நிலையம் மற்றும் பொதுக் கழிப்பறைகளை சுத்தம் செய்வதற்கான ஒப்பந்தத்தை வழங்குவதற்காக பிரதி மேயர் இந்த இலஞ்சத்தைக் கோரியதாகக் கூறப்படுகிறது.

சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை வழங்குவதற்காக மாதம் 3 மில்லியன் ரூபாய் மற்றும் 5 மில்லியன் ரூபாய் என இலஞ்சம் கோரப்பட்ட நிலையில், 3 மில்லியன் ரூபாயைப் பெறச் சென்றபோது பிரதி மேயர் கைது செய்யப்பட்டார்.

சந்தேகத்திற்குரிய பிரதி மேயர் சனிக்கிழமை (09) அலுத்கடே நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுவார் என இலஞ்ச ஆணைக்குழு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

அகில இலங்கை மக்கள் பேரவையின் சார்பில் குருநாகல் மாநகர சபைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அவர், பின்னர் தேசிய மக்கள் படை ஆட்சிக்கு வந்தபோது அதை ஆதரித்து பிரதி மேயரானா

















