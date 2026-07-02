உலக சந்தையில் எரிபொருள் விலை கணிசமாகக் குறைந்தது

on Thursday, July 02, 2026
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தற்போது நிலவும் அமைதியான சூழ்நிலைக்கு மத்தியில், உலக சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை கணிசமான அளவு வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.
ஆசிய சந்தைக்கு பெருமளவில் எரிபொருளை விநியோகிக்கும் பிரெண்ட் (Brent) கச்சா எண்ணெய் பீப்பாய் ஒன்றின் விலை சுமார் 70.80 அமெரிக்க டொலர்களாகப் பதிவாகியுள்ளது.

ஈரான் போர் ஆரம்பமான பெப்ரவரி மாதம் 28ஆம் திகதியளவில், பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் பீப்பாய் ஒன்றின் விலை 70 டொலர்களை நெருங்கிய மட்டத்தில் காணப்பட்டது.

இதேவேளை, அமெரிக்காவின் டபிள்யூ.டி.ஐ (WTI) கச்சா எண்ணெய் பீப்பாய் ஒன்றின் விலை 67.87 அமெரிக்க டொலர்களாகப் பதிவாகியிருந்தது.

போருக்கு முன்னர் இதன் விலை 68 டொலர்களாகக் காணப்பட்டது.

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