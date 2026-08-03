அரசியலமைப்பு திருத்தம், மாகாண சபைத் தேர்தல், காணி மற்றும் வீடமைப்பு உள்ளிட்ட விடயங்கள் தொடர்பில் தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளை ஜனாதிபதி அனுர குமார திசாநாயக்க சந்திப்பு

ஜனாதிபதி அனுர குமார திசாநாயக்க இன்று ஜனாதிபதி செயலகத்தில் தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த ஆறு கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளை சந்தித்து, அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தம், மாகாண சபைத் தேர்தல், வடக்கு, கிழக்கு மற்றும் மலையக மக்களின் காணி மற்றும் வீடமைப்பு பிரச்சினைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விடயங்கள் குறித்து விரிவாக கலந்துரையாடினார்.
ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, முழுமையான அரசியலமைப்பு திருத்தத்தின் அவசியம், மாகாண சபைத் தேர்தலை நடத்துவதில் உள்ள சவால்கள் மற்றும் வடக்கு, கிழக்கு, மலையக மக்களை பாதிக்கும் காணி பிரச்சினைகள் குறித்து கட்சி பிரதிநிதிகள் கவலை வெளியிட்டனர்.
இதற்கு பதிலளித்த ஜனாதிபதி, எல்லை நிர்ணய ஆணைக்குழு (Delimitation Commission) ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த விடயங்கள் குறித்து தொடர்ந்தும் கலந்துரையாட தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
புதிய அரசியலமைப்பு தொடர்பிலும் கவனம் செலுத்தப்பட்ட நிலையில், இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின் (ITAK) பொதுச் செயலாளர் எம்.ஏ. சுமந்திரன், அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தம் அவசரமாக முன்னெடுக்கப்படாமல், சமூகத்தின் அனைத்து தரப்பினருடனும் விரிவான கலந்துரையாடலின் பின்னரே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தினார். ஒரே தரப்பினரால் அரசியலமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்ட கடந்தகால அனுபவங்கள் மீண்டும் நிகழக்கூடாது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
இதற்கு பதிலளித்த ஜனாதிபதி, புதிய அரசியலமைப்பு அவசியமானது என்றும், நிறைவேற்று ஜனாதிபதி முறை நீக்கப்பட வேண்டும் என்பதே அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு என்றும் கூறினார். இருப்பினும், உடனடி திருத்தங்களை விட முக்கியமானது மக்களிடையே புதிய ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்குவதாகும் என்றும், அனைத்து சமூகங்களும் இலங்கையர்களாக ஒன்றிணைந்து செயல்படும் அடித்தளம் தற்போதைய அரசாங்கத்தின் கீழ் உருவாகியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். சமீப காலங்களில் இன முரண்பாடுகள் இல்லாத சூழல் காணப்படுவதாகவும், பாராளுமன்றத்திற்கு பொறுப்புக்கூறக்கூடிய ஆட்சிமுறையே தேவையெனவும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
மலையக மக்களின் பிரச்சினைகள் தொடர்பாக, தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் (TPA) தலைவர் வி. இராதாகிருஷ்ணன், தோட்டத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு 10 பேர்ச் காணியின் சட்டபூர்வ உரிமையை வழங்கும் அரசாங்கத்தின் யோசனையை வரவேற்றார். நிறுவனங்களின் எதிர்ப்பால் முன்னர் இந்தத் திட்டம் நடைமுறைக்கு வரவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
ஜனாதிபதி, மக்கள் வசிக்காத மலையகப் பகுதிகளில்கூட மண்சரிவுகள் ஏற்படுவதால் நிலையான தீர்வுகள் தேவைப்படுகின்றன என்றும், அதற்காக தனியான அதிகாரசபை ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், தோட்ட நிறுவனங்களுடனான ஒப்பந்தங்கள் 2042ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் புதுப்பிக்கப்படவுள்ளதுடன், புதிய ஒப்பந்தங்களில் மலையக மக்களுக்கு காணியின் சட்டபூர்வ உரிமை வழங்கும் ஏற்பாடுகளும் இடம்பெறும் என கூறினார்.
இந்திய அரசின் உதவியுடன் மேற்கொள்ளப்படும் வீடமைப்பு திட்டங்களும் கலந்துரையாடலில் இடம்பெற்றன. இலங்கைத் தொழிலாளர் காங்கிரஸின் (CWC) தலைவர் ஜீவன் தொண்டமான், வீடுகளின் உரிமையை பெற்றிருந்தாலும், மின்சாரம் மற்றும் நீர் கட்டணங்களை செலுத்துவதில் மக்கள் எதிர்நோக்கும் சிரமங்களை சுட்டிக்காட்டினார். தொண்டமான் அறக்கட்டளையையும் நெவிடா அறக்கட்டளையையும் ஒருங்கிணைத்து பொருளாதார நிவாரணம் வழங்கும் யோசனைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
இதற்கு பதிலளித்த ஜனாதிபதி, 2027ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு-செலவுத் திட்டத்தில் பெருந்தோட்ட மற்றும் சமூக உட்கட்டமைப்பு அமைச்சுக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கப்படும் என்றார்.
வடக்கு மற்றும் மலையகப் பகுதிகளின் காணி பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும், காணி மக்களுக்கே சொந்தமானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதே அரசாங்கத்தின் கொள்கை என்றும் ஜனாதிபதி தெரிவித்தார். இதற்காக பல ஆணைக்குழுக்கள் ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.
மேலும், போரால் இடம்பெயர்ந்த மக்களுக்காக 2027 மற்றும் 2028ஆம் ஆண்டுகளில் இரண்டு கட்டங்களாக 13,000 வீடுகள் நிர்மாணிக்கப்படும் என்றும், இயற்கை அனர்த்தங்களால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு நிரந்தர வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்படும் வரை தற்காலிக வீடுகளும் வீட்டு வாடகை உதவித்தொகையும் வழங்கப்படும் என்றும் அறிவித்தார்.
மாகாண சபைத் தேர்தல் முறை மற்றும் எல்லை நிர்ணயம் குறித்தும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கருத்துகளை வெளியிட்டனர். இதன்போது, தொல்பொருள் திணைக்களம், வனப் பாதுகாப்புத் திணைக்களம் மற்றும் மகாவலி அதிகாரசபை போன்ற நிறுவனங்கள் காலாவதியான கொள்கைகளின் அடிப்படையில் தொடர்ந்து செயல்படுவதால் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மக்களுக்கு பல சிரமங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டார்.
தமிழ் பேசும் மக்களின் பிரச்சினைகள் குறித்து ஒன்றிணைந்து கலந்துரையாட வந்த அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஜனாதிபதி நன்றி தெரிவித்ததுடன், சமூகத்தில் பிளவுகளை ஏற்படுத்தாமல், அனைவருக்கும் பொதுவான மக்களின் பிரச்சினைகளில் கவனம் செலுத்துமாறும் அழைப்பு விடுத்தார்.
இந்தச் சந்திப்பில் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் (ACMC), இலங்கைத் தொழிலாளர் காங்கிரஸ் (CWC), ஜனநாயகத் தமிழ் தேசிய கூட்டணி (DTNA), இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி (ITAK), இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC) மற்றும் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி (TPA) ஆகிய கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் கலந்துகொண்டனர்.