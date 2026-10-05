நிதி அறிவு சமூகத்தில் ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே இருப்பது பாரிய பிரச்சினை – பிரதமர் ஹரிணி

பணம் மற்றும் நிதி முறைமை பற்றிய அறிவு சமூகத்தில் ஒரு சிலருக்கு மாத்திரமே இருக்குமாயின், அது ஒரு பாரிய பிரச்சினையாகும் என பிரதமர் ஹரிணி அமரசூரிய தெரிவித்துள்ளார்.
கொழும்பு உலக வர்த்தக மையத்திலுள்ள கொழும்புப் பங்குச் சந்தை வளாகத்தில் இடம்பெற்ற, கொழும்புப் பங்குச் சந்தையின் 40ஆவது ஆண்டு நிறைவு விழாவில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றியபோதே, பிரதமர் இதனைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நாட்டின் சகல பிரஜைகளுக்கும், தாம் உழைக்கும் பணத்தைச் சரியாக நிர்வகிப்பதற்கும், உரிய முறையில் சேமிப்பதற்கும், அபாயங்களைப் புரிந்துகொண்டு முதலீடு செய்வதற்குமான அறிவை பெற வேண்டியது அத்தியாவசியமாகும்.
அதேபோன்று நிதி மோசடிகளில் சிக்கிக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்கும் தேவையான அறிவைப் பெற்றுக்கொடுப்பது அவசியமாகும் எனவும் பிரதமர் இதன்போது சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
கொழும்பு உலக வர்த்தக மையத்திலுள்ள கொழும்புப் பங்குச் சந்தை வளாகத்தில் இடம்பெற்ற, கொழும்புப் பங்குச் சந்தையின் 40ஆவது ஆண்டு நிறைவு விழாவில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றியபோதே, பிரதமர் இதனைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நாட்டின் சகல பிரஜைகளுக்கும், தாம் உழைக்கும் பணத்தைச் சரியாக நிர்வகிப்பதற்கும், உரிய முறையில் சேமிப்பதற்கும், அபாயங்களைப் புரிந்துகொண்டு முதலீடு செய்வதற்குமான அறிவை பெற வேண்டியது அத்தியாவசியமாகும்.
அதேபோன்று நிதி மோசடிகளில் சிக்கிக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்கும் தேவையான அறிவைப் பெற்றுக்கொடுப்பது அவசியமாகும் எனவும் பிரதமர் இதன்போது சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.