அழகியல் செய்முறை பரீட்சார்த்திகளுக்கு விசேட அறிவித்தல்
2026 க.பொ.த (சாதாரண தர) பரீட்சையின் அழகியல் பாடங்களுக்கான செய்முறைப் பரீட்சை, ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி உரிய பரீட்சை நிலையங்களில் நடைபெறும் என பரீட்சை திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.
நிலவும் சீரற்ற வானிலை காரணமாக நாளை (27) ஒரு நாள் மட்டும் நாட்டின் அனைத்துப் பாடசாலைகளுக்கும் விடுமுறை நாளாகக் கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.
எனினும், அழகியல் பாடத்திற்கான செய்முறைப் பரீட்சைக் குழுக்கள் முன்பே திட்டமிட்டபடி உரிய நிலையங்களில் நடைபெறும் என அனைத்துப் பரீட்சார்த்திகளுக்கும் பரீட்சைத் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக ஏதேனும் சிக்கல்கள் இருந்தால், பரீட்சார்த்திகள் உரிய வலையத்தின் வலையக் கல்விப் பணிப்பாளரிடம் தொடர்பு கொண்டு ஆலோசனைகளைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என பரீட்சைத் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலதிக விசாரணைகளுக்கு:
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