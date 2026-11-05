இலங்கையின் தேசிய வறுமைக்கோடு மாதம் ரூ.17,742 ஆக உயர்வு – புதிய புள்ளிவிபரம்!
தொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களத்தினால் வெளியிடப்பட்ட புதிய தரவுகளின்படி, 2026 செப்டம்பர் மாதத்தில் இலங்கையின் உத்தியோகபூர்வ தேசிய வறுமைக்கோடு நபர் ஒருவருக்கு மாதத்திற்கு ரூ. 17,742 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
வறுமைக்கோடு என்பது அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக ஒரு நபருக்கு மாதத்திற்குத் தேவைப்படும் குறைந்தபட்சச் செலவாகும்.
ஒரு நபரின் மாதாந்தச் செலவு இந்த எல்லையை விடக் குறைவாக இருந்தால், அவர் வறுமையில் வாழ்பவராகக் கருதப்படுவார்.
மாவட்ட ரீதியான தரவுகளின்படி, நாடு முழுவதும் அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கான செலவில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள் இருப்பது தெளிவாகிறது.
செப்டம்பர் மாதத்தில் மிக உயர்ந்த வறுமைக்கோடு கொழும்பு மாவட்டத்தில் பதிவாகியுள்ளதுடன், அது ஒரு நபருக்கு மாதத்திற்கு ரூ. 19,136 ஆக இருந்தது.
இதற்கு மேலதிகமாக, கம்பஹா மாவட்டத்தில் ரூ. 19,037 ஆகவும் களுத்துறை மாவட்டத்தில் ரூ. 18,624 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.
அதேவேளை, மிகக் குறைந்த வறுமைக்கோடு மொணராகலை மாவட்டத்தில் பதிவாகியுள்ளதுடன், அது ரூ. 16,965 ஆகும்.
பதுளை மாவட்டத்தில் ரூ. 17,238 ஆகவும், ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்தில் ரூ. 17,315 ஆகவும் ஏனைய குறைந்தபட்ச மதிப்புகள் பதிவாகியுள்ளன.
பல ஆண்டுகளாக அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கான செலவு கணிசமாக அதிகரித்துள்ளதையும் இந்த புதிய தரவுகள் காட்டுகின்றன.
தேசிய வறுமைக்கோடு 2012/13 ஆம் ஆண்டில் ரூ. 5,223 ஆக இருந்த நிலையில், 2016 ஆம் ஆண்டில் ரூ. 6,117 ஆகவும், 2019 ஆம் ஆண்டில் ரூ. 6,966 ஆகவும் உயர்ந்தது.
2025 மற்றும் 2026 ஆம் ஆண்டுகளில் இதில் கூர்மையான உயர்வு பதிவாகியுள்ளது.
2025 செப்டம்பர் நிலவரப்படி தேசிய வறுமைக்கோடு ரூ. 16,413 ஆக உயர்ந்திருந்த நிலையில், 2026 செப்டம்பர் மாதத்தில் அது மேலும் உயர்ந்து ரூ. 17,742 ஆக மாறியுள்ளது.
தொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களத்தின் தரவுகளின்படி, இது 2025 செப்டம்பர் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் சுமார் 8.1 சதவீதம் அதிகரிப்பாகும் என்பதுடன், 2019 ஆம் ஆண்டில் காணப்பட்ட மட்டத்தை விட மூன்று மடங்குக்கும் அதிகமான மதிப்பாகும்.