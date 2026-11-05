கனகராயன்குளத்தில் வயலில் வேலை செய்தவர் காட்டு யானை தாக்கி உயிரிழப்பு!
கனகராயன்குளம் பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட பெரியமடு பகுதியில் காட்டு யானை தாக்கியதில் காயமடைந்த நபர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
நேற்று புதன்கிழமை (04) கனகராயன்குளம் பொலிஸ் நிலையத்திற்கு கிடைத்த முறைப்பாட்டின் அடிப்படையில் விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
உயிரிழந்தவர் நெடுங்கேணி, பெரியமடு பகுதியைச் சேர்ந்த 44 வயதுடையவராவார்.
தனது வீட்டின் பின்புறமுள்ள வயல் நிலத்தில் வேலை செய்துகொண்டிருந்தபோதே குறித்த நபர் காட்டு யானையின் தாக்குதலுக்கு இலக்காகிய நிலையில்,புளியங்குளம் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளதாக விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், இச்சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளைக் கனகராயன்குளம் பொலிஸார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.