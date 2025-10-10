சுகாதார சேவைகளுக்கு உள்வாங்கப்படவுள்ள 294 புதிய தாதியர்கள் !

on Friday, October 10, 2025
சுகாதார சேவையில் 294 புதிய தாதியர்களை உள்வாங்குவதற்கான நியமனக் கடிதங்கள் வழங்கும் விழா ஒக்டோபர் 10 ஆம் திகதி காலை சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர் டொக்டர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ தலைமையில் கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையின் புதிய வெளிநோயாளர் பிரிவின் முதல் மாடியில் உள்ள கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற உள்ளது.

9 பேச்சு பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் 6 மருந்தாளர்களை சுகாதார சேவையில் இணைப்பதற்கான நியமனக் கடிதங்களும் அமைச்சரின் தலைமையில் இங்கு வழங்கப்பட உள்ளன. தரம் lll தாதியர் அதிகாரிகளாக நியமிக்கப்படும் இந்த புதிய தாதியர் அதிகாரிகள், 2019 மாணவர் தாதியர் குழுவின் கீழ் 3 ஆண்டு தாதியர் பயிற்சி பாடநெறியை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த மாணவர் தாதியர்கள். பேச்சு பயிற்சி அதிகாரிகள் என்பவர்கள், நாட்டின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் பேச்சு மற்றும் மொழி சிகிச்சையில் இளங்கலை அறிவியல் பட்டம் பெற்ற அதிகாரிகள் ஆவர். மேலும், சுகாதார அமைச்சினால் நடத்தப்பட்ட தேர்வில் கூடுதலாக தேர்ச்சி பெற்று, தேவையான அனைத்து தகுதிகளையும் பூர்த்தி செய்தவர்கள் ஆவர். மருந்தாளர்களாக நியமிக்கப்படும் அதிகாரிகள், 2 வருட மருந்தியல் டிப்ளோமாவை வெற்றிகரமாக முடித்து, தேவையான அனைத்து தகுதிகளையும் பூர்த்தி செய்த அதிகாரிகள் ஆவர். தற்போது, சுகாதாரத் துறையில் சுமார் 43,500 நர்சிங் அதிகாரிகள், சுமார் 100 பேச்சு சிகிச்சை அதிகாரிகள் மற்றும் சுமார் 2,000 மருந்தாளர்கள் இந்த நாட்டு மக்களின் நலனுக்காக சேவையாற்றுகின்றனர்.

சிறந்த சுகாதார சேவையை தொடர்ந்து வழங்கும் நோக்கத்துடன், வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களை முன்னுரிமையாகக் கொண்டு, அரசின் கீழ் உள்ள வைத்தியசாலைகள் மற்றும் நாடு முழுவதும் உள்ள மாகாண சபையின் கீழ் உள்ள வைத்தியசாலைகளில் தற்போதுள்ள காலியிடங்களுக்கு இந்தப் புதிய அதிகாரிகள் பணியமர்த்தபட உள்ளனர். 2025.10.15 முதல் இந்த புதிய அதிகாரிகளுக்கு நியமனக் கடிதங்கள் வழங்கப்படும். சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சின் செயலாளர், டொக்டர் அனில் ஜாசிங்க, மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்) சாமிக கமகே, சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் டொக்டர் அசேல குணவர்தன, சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சின் அதிகாரிகள், வைத்தியசாலை நிர்வாகிகள், தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகள் மற்றும் பலர் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள உள்ளனர்.



